Kann das gut gehen? Filmfestival Cannes beginnt nächste Woche

Die Veranstalter versuchen ein Festival zu machen, wie man es aus Cannes gewohnt ist. Auf dem roten Teppich werden zahlreiche internationale Stars wie Jodie Foster, Sean Penn, Tilda Swinton und Adam Driver erwartet. Im Wettbewerb konkurrieren Regiegrößen wie Wes Anderson, François Ozon, Jacques Audiard und Paul Verhoeven um die Preise. Los geht es am Dienstag nächster Woche mit "Annette" von Leos Carax. Der französische Regisseur konnte dafür Oscar-Preisträgerin Marion Cotillard und Adam Driver gewinnen, die in dem Drama ein Liebespaar spielen. Nach diesem Auftakt werden am Prachtboulevard Croisette weitere 23 Werke im Wettbewerb ihre Premieren feiern, bevor die Jury unter Vorsitz des US-amerikanischen Regisseurs Spike Lee am 17. Juli die Goldene Palme für den besten Film vergibt.

In "Everything Went Fine" widmet sich François Ozon mit Sophie Marceau dem Thema aktive Sterbehilfe, und Paul Verhoeven erzählt mit "Benedetta" die wahre Geschichte einer lesbischen Nonne. Der doppelte Oscar-Gewinner Asghar Farhadi ("Nader und Simin – Eine Trennung") drehte sein jüngstes Werk "A Hero" erneut im Iran, während der in seiner Heimat verurteilte Russe Kirill Serebrennikow wahrscheinlich wieder nicht ausreisen und seinen Film "Petrov's Flu" in Cannes persönlich vorstellen darf.

Beiträge deutscher Filmemacher sind dieses Jahr nicht dabei. Trotzdem scheint Deutschland als Produktionsstandort auf, vor allem durch zahlreiche Ko-Produktionen. Wes Anderson zum Beispiel drehte "The French Dispatch" teilweise in Brandenburg, auch in Serebrennikows Werk sowie in "Memoria" des früheren Goldene-Palme-Gewinners Apichatpong Weerasethakul aus Thailand stecken deutsche Fördergelder.