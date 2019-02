Kampfmaschine ohne Durchblick: Großartiger "Otello" in Essen

Dirigent ein Energiebündel

An der Decke laufen Ventilatoren, im Hintergrund wird ein Palmenwald sichtbar, in dem lautlos Explosionen stattfinden, auch wohl Minen hochgehen. Klar, dass soll an Vietnam erinnern, an "Apokalypse Now", doch wenn auch die Uniformen von Kostümbildnerin Gabriele Rupprecht an die Ausstattung von GIs erinnern, das Sternenbanner ist nicht zu sehen. Gut so, denn welcher Krieg hier stattfindet, ist natürlich einerlei: Dieser Otello könnte genauso gut irgendeiner Söldnertruppe von heute angehören und in Afrika oder sonstwo für sogenannte "Ordnung" sorgen. Der italienische Dirigent Matteo Beltrami schlug den Takt buchstäblich mit dem ganzen Körper, als ob er permanent Stromstöße erhielt: Er sprang und hüpfte mit bewundernswerter Ausdauer, war ein unfassbares Energiebündel. Großartig, dieser "Otello", und eine überzeugende Gesamtleistung des Essener Aalto-Musiktheaters.

Wieder am 20. und 27. Februar, weitere Termine.