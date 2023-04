Kampffeld Kultur: Wie Rechte die Kunstszene attackieren

Am Anfang stand für Peter Laudenbach die simple Frage nach dem Warum: "Warum machen die das eigentlich? Welche Funktion hat das? Was versprechen die sich davon? Weshalb werden Kultureinrichtungen zu Objekten rechter Aggression? Und das führt auch zu der Frage: Welche Rolle spielt Kultur eigentlich für die Demokratie."

Akte symbolischer Gewalt

Die Antwort, die Laudenbach auf diese Frage findet: das Interesse der neuen Rechten an zeitgenössischer Musik, modernem Tanztheater oder politischem Kabarett hat definitiv keine ästhetischen Gründe. Die Angriffe sind also, wie er im Buch schreibt, "keine Fortsetzung der Kunstkritik mit anderen Mitteln, weil jemand zum Beispiel mit dem modernen Regietheater oder abstrakter Kunst hadert, sondern Akte symbolischer Gewalt."

Gewalt nämlich gegen eine pluralistische Gesellschaft, deren Weltoffenheit und Vielfalt sich im Kunst- und Kulturbetrieb besonders deutlich zeigt. "Es gibt verschiedensten Kunstrichtungen", sagt Laudenbach. "Es gibt verschiedenste Geschmacksrichtungen. Das Kunstgeschehen ist in sich sehr plural. Und wenn Rechte natürlich davon träumen, so eine homogene Volksgemeinschaft, das sei das wahre Volk – da passt Pluralität nicht dazu."

"Ideale" Ziele für rechte Aggressionen

Die Angriffe einer neuen Rechten auf die Kultur zielen also, wie Peter Laudenbach absolut plausibel darstellt, auf die Demokratie als Ganzes. Zudem bieten sich Kulturinstitutionen auch aus ganz praktischen Gründen als Zielscheiben des antidemokratischen Störfeuers an:

"Theater, Museen und Konzertsäle sind per se Bühnen der Aufmerksamkeit", sagt Laudenbach. "Und sie versuchen möglichst offen zu sein. Man kommt leichter in ein Theater als ins Bundeskanzleramt. Es gab eine Aktion von Rechtsradikalen in Wien am Burgtheater: die Störung einer Vorstellung eines Stückes von Elfriede Jelinek. Die haben die Bühne gestürmt und rumkrakeelt. Die hatten mit sehr, sehr wenig Aufwand eine sehr große Aufmerksamkeit. Das macht Orte der Kunst zu – in Anführungszeichen! – 'idealen' Angriffszielen für rechte Aggression."

Anti-demokratisch motiviert, so hält Laudenbach fest, sind die Attacken aber oft auch dann, wenn sie sich an die Spielregeln der Demokratie zu halten scheinen. Etwa wenn sich Rechtspopulisten in Parlamenten äußern wie Marc Jongen, der bei seiner Wahl zum kulturpolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion erklärte, er wolle "die Entsiffung des Kulturbetriebs" in Angriff nehmen; oder der sachsen-anhaltinische AfD-Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider, der schon mal die Absetzung eines Opernintendanten fordert, weil ihm dessen Spielplangestaltung missfällt.

Wenn die Debatte in den Tourette-Modus rutscht

Natürlich, betont Peter Laudenbach, habe die AfD als Oppositionspartei das Recht, Kritik an Theatern und deren Subventionierung zu äußern. Aber, schreibt er, die Einlassungen der Partei wirkten in der Regel "eher reflexhaft als reflektiert, die Auseinandersetzung mit dem politischen Feind rutscht in den Tourette-Modus."

"Wenn beispielsweise in Baden-Württemberg die AfD verlangt, zu erfahren, welche Künstlerinnen und Künstler an staatlich getragen Bühnen des Landes nicht-deutscher Herkunft sind, das ist einfach nur ein Versuch, Ressentiment zu artikulieren", sagt Laudenbach – "sowohl gegen Menschen anderer Herkunft als auch gegen den Kulturbetrieb, in teilweise unglaublich beleidigender Sprache."

Für Schlagzeilen in Bayern sorgte eine Breitseite der AfD gegen das Landestheater Schwaben im Herbst 2021. Dort warf AfD-Politiker Christoph Maier dem Theater "staatlich finanzierten Linksextremismus" vor. Nun könnte man freilich argumentieren, dass derlei Vorwürfe und Vorstöße von Rechtspopulisten, so diffamierend sie mitunter sein mögen, nicht vergleichbar sind mit den Versuchen von Skinheads, Kulturveranstaltungen zu sprengen, oder gar mit Gewalttaten.

Morddrohungen gegen die Intendantin

Dagegen führt Peter Laudenbach den Begriff der "Legitimationsbrücke" ins Feld, den der Soziologe Wilhelm Heitmeyer geprägt hat: "Wenn in Berlin die AfD im Kulturausschuss verlangt, dass das Maxim-Gorki-Theater weniger Subventionen bekommt, und in der gleichen Zeit unbekannte Rechtsradikale Morddrohungen schicken gegen die Intendantin Shermin Langhoff, dann ist das eine Art informelles Zusammenspiel", sagt Laudenbach. "Und ich glaube, man kann schon sagen, dass diese Einzeltäter, die diese kriminellen Aktionen begehen, sich legitimiert fühlen durch Aussagen von AfD-Abgeordneten in Parlamenten."

Gegen Polemik und Pöbeleien einer neuen Rechten setzt Peter Laudenbach Recherche und Reflexion. Sein Buch verbindet die nüchterne Chronik rechter An- und Übergriffe mit sachlicher Analyse. Das macht "Volkstheater: Der rechte Angriff auf die Kunstfreiheit" sicher nicht zur Gute-Laune-Lektüre. Aber das Buch bietet politische Aufklärung im allerbesten Sinne.

Peter Laudenbach: "Volkstheater: Der rechte Angriff auf die Kunstfreiheit". Wagenbach Verlag, 144 Seiten, 12 Euro.