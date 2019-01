Kampf gegen Dämonen – das Katharinen-Kloster am Sinai

Jahrtausende alt sind die biblischen Erzählungen, die sich um den Berg Sinai ranken. Propheten wie Elia und Mose sollen hier auf der Suche nach Rat in scheinbar ausweglosen Situationen Gott begegnet sein: in Feuer, Wind und Erde, jenseits allen menschlichen Begreifens, aber dennoch real.

Ältestes Kloster der Christenheit

Am Fuß des Bergs liegt das berühmte Katharinen-Kloster. Es gilt als das älteste erhaltene Kloster der Christenheit und kann seit mehr als eineinhalb Jahrtausenden auf eine durchgehende Tradition zurückblicken. Schon die Pilgerin Egeria, eine byzantinische Adlige, bezeugt in ihrem Bericht aus dem vierten Jahrhundert:

"Wir sahen dort viele Einsiedeleien. Die Mönche, die in ihnen wohnten, nahmen uns sehr gastfreundlich auf. Dort ist auch eine Kapelle mit einem Priester… Vor ihr liegt ein sehr anmutiger Garten mit bestem Wasser. In diesem Garten steht ein Dornbusch. Er grünt und blüht bis heute."

Katharinen-Kloster wurde um "brennenden Dornbusch" errichtet

Die Klosteranlage, die ihren Namen einer frühchristlichen Märtyrerin verdankt, der Heiligen Katharina, entstand um diesen Dornbusch. Er gilt als jener Busch, von dem es in der Bibel heißt, dass Gott aus ihm heraus mit Mose sprach.

Hier - so will es die Überlieferung - erhielt Mose auch die "Zehn Gebote", die das Leben des Volkes Israel und der Menschheit regeln sollten. Und hier bekam er auf seine Frage nach dem Namen Gottes die Antwort: "Jahwe: Ich bin, der ich bin - ich werde sein, der ich sein werde."

"Man begegnet nicht immer nur Gott, sondern auch dem Teufel"

In den Bergen rund um das Katharinen-Kloster sieht man bis heute kleine steinerne Klausen mit winzigen Gärtchen. Sie sind noch bewohnt, wie Erzbischof Damianos erklärt:

"In einigen dieser Einsiedeleien leben noch Eremiten: Manche auf Dauer, andere nur für bestimmte Zeit als spirituelle Übung. Ein Leben in der Einsamkeit erfordert viel innere Kraft. Wenn jemand die Voraussetzungen dafür mitbringt, kann er sich in diese Klausen zurückziehen. Allerdings sollte er vom Kloster geistig begleitet werden, denn das Alleinsein bringt auch Versuchungen mit sich. Man begegnet nicht immer nur Gott, sondern unter Umständen auch dem Teufel. Wir können falschen Eingebungen erliegen."

Doch die Mönche kämpfen nicht nur mit geistlichen Dämonen. Das Kloster musste sich im Lauf der Zeit auch gegen Räuber, plündernde Sarazenen oder feindliche Heere wehren. Es gelang den Mönchen fast immer, sich mit den jeweiligen Machthabern in der Region konstruktiv zu arrangieren.

Schutzbrief vom Propheten Mohammed persönlich

Als Symbol dafür liegt im Museum die Kopie eines "Schutzbriefs", die auf den Propheten Mohammed persönlich zurückgehen soll. In der Klosterchronik liest man dazu: "Im Jahr 625 sandten die Mönche eine Delegation nach Medina, um von Mohammed politischen Schutz zu erbitten. Zum Zeichen seines Einverständnisses unterzeichnete der Begründer des Islam dieses Dokument mit seinem Handabdruck als 'Schutzbrief für die Christen'. Er fordert darin seine Nachfolger auf, die Mönche im Sinai alle Zeit zu unterstützen, wenn sie in Not sind, ihnen keine Steuern aufzuerlegen und ihnen Religionsfreiheit zu garantieren. Seit damals haben alle Herrscher über den Sinai diese Vereinbarung erneuert und das Kloster respektiert."

Auch unter Präsident Mubarak galt der südliche Sinai als sicher. Doch nach den Unruhen des "Arabischen Frühlings" gewannen die Islamisten in Ägypten Raum. Ab 2011 wurden Kirchen und Militärposten immer öfter Opfer von Übergriffen. Heute bemüht sich Präsident Al-Sisi weitgehend erfolgreich, den Terror einzudämmen. Doch wachsende Armenviertel in den Städten und eine Analphabeten-Quote von etwa 50 Prozent bleiben ein gefährlicher Nährboden für extremistische Ideen.

Bedrohung durch Terrormiliz IS

Das ägyptische Fernsehen berichtet regelmäßig, dass die Terrormiliz IS an der Grenze zu Libyen ebenso sein Unwesen treibe wie im nordöstlichen Sinai, an den Grenzen zu Gaza bzw. Israel. Die Mönche nehmen es dennoch relativ gelassen, wie einer der älteren Brüder, Bruder Makarios erzählt.

"Die Wüstenväter sagen in ihren Schriften: Wir sollten nicht den Tod fürchten, sondern die Dämonen, die Sünde. - Aber was meint Sünde? Wer sind die Dämonen? Ich denke, Sünde bedeutet, dass die Kommunikation mit Gott abreißt. Und wir als christliche, orthodoxe Mönche haben es uns zur Lebensaufgabe gemacht, den Faden wieder aufzunehmen, den Kontakt wieder herzustellen."

Neben den Dämonen gibt es auch gute Geister: Rund um das Kloster leben muslimische Beduinen. Seit Jahrhunderten gibt es im Kloster sogar eine kleine Moschee, die sie für ihre Gebete nutzen können. Ihr Minarett ist von außen neben dem Glockenturm zu sehen.

Muslimische Beduinen beschützen die christlichen Mönche

Die Beduinen gehören zum Stamm der "Jebeliya", zum "Stamm der Berge", und betreuen von jeher die Besucher, die aus aller Welt nach Santa Katarina kommen. Sie sorgen dafür, dass die Pilger gefahrlos den Moses Berg besteigen können, den "Jebel Musa", verkaufen Wasser und Reiseführer. Unmittelbar neben dem Kloster leiten die Beduinen im Auftrag der Mönche ein kleines Gästehaus mit einfachen, sauberen Zimmern.

Einst waren die Jebeliya im Norden Ägyptens zu Hause, in Alexandria. Als Kaiser Justinian das Kloster im 6. Jahrhundert befestigen ließ, hat er den Stamm von dort geholt, um es zu beschützen. Seit dieser Zeit kümmern sich die Beduinen um das Kloster, seine Mönche und ihre Gäste. Als sich das Kloster vor einigen Jahren unter der Regierung der Moslembrüder gegen die Polemik islamistischer Extremisten zur Wehr setzen musste, standen die Beduinen an seiner Seite.

Viele Reisende haben Angst und bleiben zuhause

Die bescheidenen Einkünfte durch die Besucher des Katharinen-Klosters halfen den Beduinen, die Region zu entwickeln: Unweit des Klosters entstand ein kleiner Ort mit einer Schule und einer Krankenstation. Der Terror nach 2011 hat allerdings viele internationale Veranstalter abgeschreckt, Reisen in den Sinai anzubieten. Reisenden aus westlichen Ländern begegnet man daher nur vereinzelt. Zu stark ist ein weiterer Dämon: die Angst.