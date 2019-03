Warum "Vernon Subutex" auf der Bühne nicht funktioniert

Der Weg von Vernon Subutex führt abwärts in die Obdachlosigkeit. Erst geht sein Plattenladen pleite, dann verliert Subutex seine Wohnung, quartierte sich eine Weile bei verschiedenen Freunden ein, bis er schließlich auf der Straße landet. Was Subutex mit seinen zeitweiligen Gastgebern verbindet, ist die Musik, die sie früher gemeinsam gehört haben. Pop und Rock als Ausdruck eines kollektiven Lebensgefühls in einer Zeit, da Neoliberalismus und Digitalisierung die Welt noch nicht im Klammergriff hatten. Regisseur Stefan Pucher ist wie das Gros der Romanfiguren um die Fünfzig. Und er steht im Ruf, ein Pop-Regisseur zu sein. Beste Voraussetzungen also eigentlich.

Der Titelheld wird von einer Frau dargestellt

Eine von Puchers interessantesten Erscheinungen: er hat den DJ-Titelhelden Vernon Subutex mit einer Frau besetzt: mit der Jazzsängerin Jelena Kuljić, die statt dem Tonarm das Mikrophon in der Hand hält. Von der Fülle der Romanfiguren um Subutex herum hat Pucher einige gestrichen, immerhin ein gutes Dutzend aber ist geblieben in seiner Bühnenfassung. Virginie Despentes komponiert in ihre Trilogie aus diesen Einzelportraits das Sittengemälde einer Gesellschaft, die zu einer Hälfte aus einer ins Mittelmaß abgestürzten Bourgeoisie besteht, die mitunter an den rechten Rand schielt, zur anderen aus kiffenden und koksenden Boheme-Gestalten, die in prekären Verhältnissen leben.

Die Figuren bleiben holzschnittartig

Eine vereinsamte Single-Frau oder ein verkrachter Drehbuchautor, ein prügelnder Prolet, eine Pornoqueen und einige mehr. Pucher stellt sie alle erstmal vor – in kurzen Videoclips, die auf einen Rundhorizont über der Bühne projiziert werden, und in kurzen Monologen, die er aus langen Buchkapiteln destilliert hat. Das geht natürlich nicht ohne Verluste ab. Wo Despentes über jeweils 20 Buchseiten und mehr so präzise Einblicke in die Gedankenwelt ihrer Charaktere gibt, dass beim Lesen selbst befremdliche Anschauungen zumindest im Ansatz nachvollziehbar werden, kann Puchers Inszenierung nur Schlaglichter werfen. So bleiben die Figuren holzschnittartig, von tollen Schauspielern wie Wiebke Puls, Maja Beckmann, Thomas Hauser, Annette Paulmann, Gro Swantje Kohlhof oder Samouil Stoyanov zwar gekonnt hin skizziert, aber letztlich doch nah an der Karikatur. Die typisierenden Kostüme von Tina Kloempken – Schnösel in Glitzer, Lesben in Leder, Freaks ins Flokati und so weiter – verstärken den Eindruck.