Die Münchner Kammerspiele erinnern an verfolgte Mitglieder

Vergessene Geschichten der Verfolgung

An fünf dieser Schicksale wird nun erinnert. An Benno Bing, der gemeinsam mit Otto Falckenberg die Münchner Kammerspiele leitete und 1942 im KZ Auschwitz ermordet wurde. An Edgar Weil, den Dramaturgen, der 1933 aus München floh und dann nach langer Zeit im Untergrund im KZ Mauthausen ums Leben kam. An das Ensemblemitglied Julius Peter Seger, der trotz des Beschäftigungsverbots für Juden an den Kammerspielen blieb und im Mai 1933 zum letzten Mal auftrat, 1944 wurde auch er in Auschwitz umgebracht. An Hans Tintner, der 1919 an das Theater kam, als Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Produktionsleiter arbeitete, und 1930 mit seiner Filmversion des Bühnenstücks "Cyankali §218" berühmt wurde. Das Stück wurde damals nach reaktionären Protesten abgesetzt und sein Film 1933 verboten. Auch er starb 1942 in Auschwitz. Und schließlich an die Schauspielerin Emmy Rowohlt, die keine Jüdin war, laut gegen Hitler aufstand und daraufhin in das sogenannte "Hungerhaus" in Eglfing-Haar eingeliefert wurde – wo man sie, als eine der 2.000 Münchner Opfer der nationalsozialistischen Krankenmorde, gezielt verhungern ließ.

Der Wert der Erinnerungskultur

Kaum jemand kennt ihre Namen heute noch, und doch haben sie die Geschichte der Kammerspiele mitgeprägt. Sie waren geachtete Bürgerinnen und Bürger der Stadt München und leidenschaftlich engagierte Künstler – bis die Nationalsozialisten sie 1933 zu diffamieren begannen, sie ihrer Heimat beraubten, und schließlich ermordeten. Die Recherche enthüllte nicht nur die Schicksale jener fünf ehemaligen Mitarbeiter*innen, sondern insgesamt 150 Geschichten von Menschen, die am Theater wirkten. Die Erinnerungszeichen stehen jedoch nicht nur für sie, sondern auch für all die anderen Künstler*innen, die in der NS-Zeit verfolgt, vertrieben, ermordet, oder in den Suizid getrieben wurden.

Der Koordinator des Projekts, Martin Valdés-Stauber, plädiert dafür, die Erinnerungszeichen auch als Arbeit an der heutigen offenen Gesellschaft zu verstehen. Er erzählt, wie die Schauspieler aus der Münchner Stadtgesellschaft herausgebrochen wurden, und wie das Ensemble von heute auf morgen nicht mehr miteinander auf der Bühne stehen konnte. Nun kann man diesen vergessenen Schicksalen an der Wand der Kammerspiele auf Augenhöhe begegnen. Wie die Vorsitzende des Bezirksausschusses Altstadt Lehel, Andrea Stadler-Bachmaier, betont: "Die Erinnerungstafeln bringen den einen oder anderen Vorbeigehenden, den einen oder anderen Theaterbesucher dazu, stehen zu bleiben, inne zu halten, zu hinterfragen, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, die sich hier ereignet hat. Und wir können über das Gedenken hinaus unsere Kinder für Ablehnung von Rassismus, Antisemitismus und Diffamierung von Minderheiten sensibilisieren."

