"Kammerspiele Jammerspiele": Doku über die Ära Lilienthal

Anta Helena Recke spielt Matthias Lilienthal. Im letzten der drei Akte, in die die Dokumentation gegliedert ist, gibt sie kostümiert und geschminkt den Intendanten. Aber auch eine Kritikerin und einen Kritiker der SZ. Oder sie imitiert die Performance von Valie Export "Der Künstler als junger Hund" aus dem Jahr 1967. All das passt zu ihrer preisgekrönten Inszenierung an den Kammerspielen "Mittelreich – Schwarzkopie".

In ihr ließ Anta Helena Recke eine ganze Aufführung mit weißen Ensemblemitgliedern von dunkelhäutigen Darsteller*innen wiederholen. Ein Spiel um Aneignung, Differenz, Identitätszuschreibungen, in das Recke im Film selbst geschickt wird. Ein expliziter Kunstgriff, der im Vergleich zu den beiden ersten, klassisch dokumentarischen Teilen des Films überrascht. In diesen kommen auch die Beteiligten von "Opening Ceremony" im Olympiastadion zu Wort. Jenes Projektes zum Abschied von einer auch krisenreichen Zeit in München. Für Lilienthal und die Darsteller*innen, wie Julia Riedler im Film erzählt: "Ich hab auch so das Gefühl, dafür stehen so diese fünf Jahre für uns. Weil die Unsicherheiten sehr groß waren – dieses nicht Zusammenkommen und nicht sofort das perfekte Ergebnis liefern – in den ersten zwei Jahren. Und gleichzeitig war immer das Versprechen da, dass genau daraus das Besondere entsteht. Und das hat sich für mich total eingelöst."

Diverses prallt aufeinander

Die Brüche und Irritationen zwischen den Teilen des Films passen zu dem, worum es geht: Matthias Lilienthals Ansatz und der seines internationalen Ensembles war es, verschiedene Theaterformen und -sprachen aufeinander prallen zu lassen; aus Spannungen, Irritationen und Konfrontationen, Kreativität, Energie und Kraft zu schöpfen. Das Heterogene als Bereicherung, nicht Bedrohung einer Theatertradition, als die gerade zu Beginn Lilienthals Arbeit in München aufgefasst wurde. Und – daher der Titel der Dokumentation – großen Jammer auslöste. Der auf den ersten Blick spröde, manchmal fast unbeholfen wirkende Bau der Dokumentation ergibt also im ganzen Sinn. Dabei vor allem den wunderbaren Schauspieler*innen das Spielfeld zu überlassen, überzeugt besonders und könnte kein besserer Spiegel sein für die Arbeit Lilienthals, der fünf Jahre lang Künstlerinnen und Künstlerin mit Eigenheiten und Eigensinn eine Bühne gegeben hat.

