Kammerklee in Megakulisse: So war der Abschied der Kammerspiele

Der Clou am Kammerklee

Man müsse sich nur mal vorstellen, raunt es aus den Lautsprechern: "Wenn jetzt diese Kleesamen herkommen, und sich so wie wir oder noch viel mehr ausbreiten, dann werden doch sicher auch Insekten, Bienen und so weiter herkommen. Es müssen auch keine Bienen sein, andere Insekten sind auch okay, Vögel sind auch okay …"

Ja, sogar scheißende Tauben sind okay. Schon kapiert. Hier ist jede und jeder willkommen. Das ist ja der Clou am Kammerklee: Er lockt ein ganz diverses Publikum an. Und das ohne spektakulären Knalleffekt. Aus der Ferne sieht man ihn nämlich kaum, so grün auf grün. Okada übersetzt das in eine wunderschöne Szene, lässt vier kleegrün gekleidete Schauspieler auf der Gegengerade herumturnen. Fast unsichtbar zwischen den in der Nachmittagssonne grünlich leuchtenden Sitzschalen.

Ein zärtliches, ein leises Bild – in einem Setting, das an Bombastik schwer zu überbieten ist. Und ein Bild, das ein bisschen wehmütig macht, den Wunsch auslöst, dass in Floskeln manchmal doch ein Fünkchen Wahrheit steckt: Unkraut vergeht nicht und so ...