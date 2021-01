"Kamala Harris ist absolut parkettsicher, die kriegt das hin."

In Ihrem Roman geht’s ja auch darum, dass eine Figur, Flora Svoboda, sich als digital native sehr in ihre eigene Filterblase zurückzieht – und so auch ihren Teil zum Auseinanderdriften der Gesellschaft beiträgt. Wird Joe Biden da als der große Einer der Nation, als Zusammenführer gegen diese Blasenbildung und Spaltung ankommen?

Also, ich finde, man sollte die ideologischen Konflikte in den USA nicht überschätzen, weil – da gibt es eigentlich keine. Man hat immer wieder erforscht und ermittelt, dass nur ungefähr 20 bis 30 Prozent der Amerikaner überhaupt gefestigte politische Meinungen haben. Also, was eigentlich auseinanderdriftet, sind die Einkommen, das heißt, es gibt konkret mehr Menschen, die über 100.000 Dollar verdienen im Jahr als Menschen, die 75.000 verdienen. Also es gibt eine Polarisierung in den Lifestyles. Aber die Leute wieder zusammenzuführen, wird gar nicht so schwer sein.

Also eher ein Klassenkonflikt als ein ideologischer Konflikt?

Ja, das sehe ich schon so. Natürlich gibt es da einen harten Kern auf beiden Seiten, der sich natürlich sehr lautstark immer wieder zu Wort meldet. Aber der Durchschnittsmensch ist nicht interessiert an Politik. Das ist wirklich so offen.

Zuletzt noch die Frage: Welche Rolle wird Kamala Harris, die ja weitaus jünger ist als der 78-jährige Biden, Ihrer Ansicht nach in den nächsten Jahren spielen?

Ja hoffentlich wird sie Präsidentin! (lacht) Also, ich denke, sie ist absolut parkettsicher, salonfähig, die kriegt es hin. Also wenn nichts groß schiefgeht! Sie ist zwar mein Jahrgang. Aber für die junge Generation der Millenials ist Kamala Harris einfach eine der ihren. Und das ist politisch eine sehr umfangreiche, schlagkräftige Generation.