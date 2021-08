"Kaiser Karl": Disney kündigt TV-Serie über Modezar Lagerfeld an

Für einen Mann, der mal von sich behauptete, sein "einziger Ehrgeiz" sei es, Konfektionsgröße 48 zu tragen, hat Karl Lagerfeld Erstaunliches erreicht.

Immerhin war der Designer über Jahrzehnte hinweg der unangefochtene "Kaiser" der wichtigsten Mode-Hauptstadt der Welt, seine Shows in Paris ein Treffpunkt der Superreichen und Superwichtigen.

Kein Wunder also, dass der Europachef von Disney, Jan Koeppen, jetzt beim "Series Mania TV"-Festival im französischen Lille eine Fernsehserie über das Leben von Lagerfeld in Aussicht stellte.

Ausgangspunkt der Serie: Chloé-Kollektion

Der deutschstämmige Modezar ist damit zweieinhalb Jahre nach seinem Tod am 19. Februar 2019 zum ersten Mal Gegenstand eines fiktionalen Formats.

Der Ankündigung zufolge soll die Serie im Sommer 1972 einsetzen, als Lagerfeld für Chloé eine bis heute unvergessene Kollektion aus Schwarz-weiß-Drucken mit asymmetrischen Schnitten entwarf. Zehn Jahre später, nachdem er zwischenzeitlich sein eigenes Label ("Impression") gegründet hatte, wurde Lagerfeld zum Chef der Haute Couture bei Chanel berufen und hauchte dem damals etwas angestaubten Haus neues Leben ein.

Rivalität und Eifersuchtsdramen

In der sechsteiligen Reihe, die in Frankreich gedreht werden soll, soll es auch um die Rivalität und die Eifersuchtsdramen mit dem Lebensgefährten von Yves Saint Laurent, Pierre Bergé, und um Lagerfelds große Liebe zu dem 1989 am HIV-Virus verstorbenen Jacques de Bascher gehen.

Der Designer war mit dem Jetsetter, Ex-Steward und Dandy seit 1972 zusammen, eine Beziehung, die nicht krisenfrei verlief: Von 1973 bis 1977 hatte der charismatische Bascher, der auch als "dunkler Engel" bezeichnet wurde, eine Affäre mit Yves Saint Laurent.

Das alles sorgte zwar für viel Aufsehen und Ärger zwischen Lagerfeld und seinem einstigen Förderer und Freund Laurent, trübte das Andenken des umtriebigen Bascher bei Lagerfeld jedoch offenbar nicht nachhaltig, denn der "Kaiser" widmete seinem Lebensgefährten posthum 1998 ein eigenes Duftwasser ("Jako") und eine Villa in Hamburg.

Drehbuchautorin: Kennerin des Stoffs

Das Drehbuch für die neue Serie orientiert sich an Raphaëlle Bacqués Biografie "Kaiser Karl".

Die Autorin arbeitet als Reporterin für "Le Monde" und gilt als besonders gut informierte Kennerin der Modeszene. "Wir glauben, dass Lagerfelds Geschichte bis jetzt nicht angemessen berücksichtigt wurde", sagte Koeppen laut dem Fachblatt "Variety".