Kafkas "Prozess" als Oper in Regensburg: "Wer ist schuld?"

Was hat uns dieser Josef K., der von Behörde zu Behörde stolpert und dazwischen immer wieder in die Fänge von sirenenhaften Frauen gerät, heute noch zu sagen? Vordergründig geht es um Vorurteil, Lüge und Wahrheit. So die Sicht des Regisseurs: "Wir haben, finde ich, das Phänomen, das wir oft sehr schnell mit Schuldzuweisungen umgehen, das gar nicht über Kontexte diskutiert wird, sondern sofort die Frage gestellt wird, wer ist schuld? Wen können wir verantwortlich machen? Und eigentlich ist es eine Eins-zu-Eins-Übertragung der Situation, die Josef K. im Roman in diesem Stück vorfindet."

"Natürlich ist das schwer zu spielen"

Ritschel will dem Stoff aber in seiner Inszenierung noch eine Schicht tiefer nachspüren. Er stellt Fragen: "Was macht das mit einem Menschen psychologisch? Wie reagiert ein Mensch auf unterschiedlichste Einflüsse? Wie versucht er sich zu verteidigen? Und wie versucht er, vor allen Dingen mit sich selbst klarzuwerden und klarzukommen? Mein und unser Ansatz für diese Inszenierung ist ja nicht das gesellschaftliche System, das den Einzelnen unterdrückt, sondern tatsächlich die Suche nach der Schuld im eigenen Ich. Also gibt es eine Schuld, die Josef K. auf sich geladen hat?"

Antworten gibt es in der Premiere am kommenden Samstag. Und da wird sich auch zeigen, wie das Publikum auf die Musik von Gottfried von Einem reagiert. Für Kapellmeister Tom Woods ist sie absolut faszinierend: "Ich habe den Roman gelesen und ich hatte eine ganz andere Vorstellung, von was das Stück handelt und was für ein Gefühl da drinsteckt. Ich finde, dass der Komponist in diesem Fall so viele Farben gefunden hat, so viele verschiedene Stile. Das Orchester hat ganz viele Farben. Es ist natürlich schwer zu spielen, das ist klar."

Bei der Premiere im Oktober letzten Jahres im sächsischen Radebeul gab es übrigens viele Pfiffe - allerdings gut gemeinte: Nicht nur die anwesenden Jugendlichen waren begeistert.

Am 24. und 28. September, sowie am 2. Oktober 2022 am Theater Regensburg, weitere Termine.