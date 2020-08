Kafka mit Gegenwartsbezug: "Der Bau" am Münchner Volkstheater

Der Anfang klingt wohlig und warm. Leises Summen, zartes Einschwingen, harmonischer Gleichklang dreier Stimmen im Dunkeln. Noch bevor der Bau, dieser Koloss zwischen Burg und Falle, sich nach und nach aus dem Dämmerlicht schält. Ein in die Höhe sterbendes Gebilde aus Gängen und Treppen, Kammern und Kanzeln, von Bühnenbildner Thilo Ullrich zentral auf die Bühne des Volkstheaters gestellt.

In ihm also erst einmal nichts von Stille und Einsamkeit, die das Tier in Kafkas Text an seinem Werk so zu schätzen weiß. Sondern eben dieses Summen und Klingen dreier Schauspieler, die sich genau wie ihr Bau erst nach und nach aus dem Dunkel schälen, in Nischen kauern, das Labyrinth durchkreuzen oder als riesige Videogesichter auf ihn projiziert werden.

Psychogramm eines paranoiden Wahns vor dem Feind

Schnell jedoch weicht die wohlige Zufriedenheit dem zwanghaften Zweifel. Schon Franz Kafkas Fragment gebliebene und erst posthum veröffentlichte Erzählung aus den 1920ern zeichnet das Psychogramm eines in sich selbst gefangenen, paranoiden und schließlich im Wahn vor dem Feind verlierenden Ich.

Bei Regisseurin Mirjam Loibl sind es nun gleich drei, die diesen Kosmos der Paranoia intonieren und die wenig theatralische Textvorlage in Bewegung übersetzen. Immer noch ausgeklügelter könnte das Netz aus Gängen und Räumen sein, mahnt Pola Jane O’Mara mit Druck in der Stimme. Vorräte müssen besser verteilt werden, fordert Steffen Link atemlos geworden vom unermüdlichen Wuseln durch Gänge und Kammern.

Jan Meeno Jürgens kauert in einer dieser Kammern und will den Eingang des Baus noch viel besser versteckt wissen. Nach einem kurzen Ausgang ins Freie – in der Aufführung lediglich akustisch inszeniert, wobei die Stimmen jetzt schneller wechseln, sich überlagern – wird bei Kafka ein nicht zu ortendes Geräusch für das Tier zum Auslöser gesteigerter Panik. Das genaue Horchen und Reagieren darauf konfrontiert aber auch mit einem möglichen Gegenüber, mit potenziellem Kontakt.