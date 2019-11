Kafka als "Appetizer": So wirbt New Yorks Library auf Instagram

"Alice im Wunderland", Kafkas "Verwandlung" oder Edgar Alan Poes "Rabe" - all diese Texte gehören zu den Geschichten von Hashtag Instanovels. Als das Projekt vor einem Jahr an den Start ging, war das Echo überwältigend: "Der war wahnsinnig erfolgreich - wir hätten das nicht erwartet. Das war ein absoluter Hit." 300 000 Leser pro Insta Novel und über 130 000 neue Follower für den Instagram-Account der National Public Library. Die Kommentare überschlugen sich: "Das Beste war für mich, wenn Leute schrieben: Ich bin daran erinnert worden, wie schön es ist, zu lesen."

"Vielleicht bekommst Du Hunger"

Und an noch etwas erinnern die Instanovels - meint auch Medienforscher Jeremy Caplan: "Wenn du diese kleinen Bissen von delikaten Geschichten visuell vor Dir siehst, erinnern sie dich an die Kraft der Erzählung." Der Professor an der City University of New York setzt darauf, dass die kleinen Bissen am Ende vielen Lesern Appetit auf ganze Bücher machen: "Ich glaube, dass das Pendel gerade wieder zurück schwingt: Die Leute werden wieder mehr lesen wollen. Sie merken: Sie werden von den kleinen Bissen nicht satt. Social Media macht mich genauso wenig zufrieden wie Fastfood. Ich bin überzeugt davon, dass sie in ein paar Jahren wieder zum intensiven Lesen zurückkehren."

Die Instanovels seien dabei so etwas wie ein Appetizer: "Du hast sie immer dabei. In der Tasche, in deiner Hand. Und wenn dir danach ist, holst du dir einen Bissen. Und vielleicht bekommst du Hunger auf das ganze Buch."