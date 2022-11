Kaffee und Kuchen auf dem Regensburger Friedhof

Marion Köhler trauert um den Tod ihres geliebten Partners. "Mein Lebensgefährte ist vor knapp drei Monaten plötzlich verstorben, und das ist natürlich furchtbar. Da muss man irgendwie durch. Es ist zwar schwer, aber irgendwie muss es weitergehen."

Nach dem Besuch am Grab findet Marion etwas Ruhe bei einem Spaziergang auf dem evangelischen Zentralfriedhof in Regensburg. Im Jahr 1898 eröffnet, wurde er mit vielen Pflanzen nach dem Vorbild eines englischen Landschaftsgartens angelegt. Und in seiner Mitte befindet sich etwas Einzigartiges: Ein Friedhofscafé, das erste in der Oberpfalz. Seit einem Jahr können Friedhofsbesucher wie auch Spaziergänger hier einkehren. Ein Stück Leben neben dem Tod.

Café Vielfalt: Ehemalige Bethalle wurde umgebaut

Die evangelische Kirche hat die ehemalige Bethalle zum Café umgebaut, die Lebenshilfe Regensburg ist Träger des Friedhofs-Cafés. Das Personal: Zwölf Menschen mit geistiger Behinderung. Die "Lebenshilfe" bildet sie hier für die Gastronomie aus. Statt in einer Behindertenwerkstätte zu arbeiten, können sie sich hier auf den ersten Arbeitsmarkt vorbereiten. Kellner Wolfgang Oefner weiß: "Wichtig bei der Arbeit ist, dass man nett und freundlich ist."

Marion Köhler war anfangs etwas erstaunt über das Café auf dem Friedhof, aber: "Es strahlt eine ruhige Atmosphäre aus und gibt irgendwie auch ein bisschen Geborgenheit." Manch ein Trauernder hat in diesem Café schon einen Menschen gefunden, dem es ähnlich geht. Wie zum Beispiel Elisabeth Greß-Polednik und Frank Wunderlich. Die beiden treffen sich nach der Grabpflege inzwischen regelmäßig hier. "Das Besondere ist die Gelassenheit, die an diesem Ort herrscht, und die sich in diesem Café auch abbildet. Denn die Menschen, die hier arbeiten, sind sehr freundlich, und sie strahlen eine große Ruhe aus, die sich auch auf die Besucher überträgt", sagt Gisela-Greß Polednik. Auch Frank Wunderlich mag den besonderen Ort: "Unser Glaube sagt ja, dass das Leben mit dem Tod nicht zu Ende ist, und da ist dieses Café genau das Richtige, um das Leben hinterher auch zu praktizieren."

Der Regensburger Zentralfriedhof füllt sich mit Leben

Die evangelische Pfarrerin Bärbel Mayer-Schärtel leitet den Friedhofsausschuss und war aktiv an der Umsetzung des schönen Jugendstil-Cafés im Herzen des Zentral-Friedhofs beteiligt. "Es war die teuerste Garage Regensburgs, es war nämlich der Unterstellplatz für die Gerätschaften, die auf dem Friedhof benötigt werden. Dann kam die Idee auf: Es könnte ein Ort werden, an dem Menschen sich stärken und auch stärken lassen können."

Trauerbegleiter vom Hospizverein bieten Treffen an

Ein Ort der Vielfalt - und ein Ort, an dem Trauernden eine helfende Hand angeboten wird. Zweimal wöchentlich findet in einem Séparée des Cafés eine Trauergruppe statt. Die Trauerbegleiter vom Hospizverein begleiten und unterstützen dabei, den Verlust eines nahen Menschen zu bewältigen.

Mittlerweile zieht das Café ein buntes Publikum an: ob Jung oder Alt, Trauernde oder Studierende der nahegelegenen Uni. Hier findet jeder ein gutes Stück Kuchen und wer will, auch etwas Geselligkeit - mitten auf dem Friedhof.