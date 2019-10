Käse und Goldlamé: Pollesch und Hinrichs im Friedrichstadtpalast

In diesem Fall war allerdings nicht so spannend, welchen Text Rene Pollesch mitgebracht hatte, sondern wie sehr er sich auf den ungewöhnlichen Schauplatz, den riesigen Friedrichstadtpalast mit seinen 1895 Plätzen, einlassen würde. Übrigens gab es diesmal nur "gute" Sitzgelegenheiten, die billigeren Bereiche weiter oben waren nicht verkauft worden. Hinrichs sprach weitgehend ohne Mikrofon und musste schon so an seine stimmlichen Grenzen gehen - der Bühnenraum ist sage und schreibe 37 Meter "tief". Begleitet wurde er von einigen Revue-Tänzern, die sich etwa zu Ravels "Bolero" bewegten und gewohnt elegant eine "Girl-Reihe" präsentierten - mit Hinrichs in der Mitte. Alle Achtung, den Rhythmus hat er drauf! Die Lichtregie durfte zeigen, was sie konnte, eine Show-Brücke wurde rein gefahren und verbreitete melancholische Tristesse, und am Ende schwebte Hinrichs tatsächlich eindrucksvoll vor dem nächtlichen Sternenhimmel. Aber brachte das irgendeinen Erkenntnisgewinn? Eher nicht.

Klingeln statt umbringen

Es ehrt den Friedrichstadtpalast, wo ja ansonsten Las Vegas der Maßstab ist, dass er dieses Experiment wagte. Ob es allerdings über die Volksbühnen-Fans von einst und die zahlreiche Kulturschickeria der Hauptstadt hinaus viele interessiert, sei dahingestellt. So gesehen war das Aufregendste an diesem seltsamen Abend, dass Leute ins Gebäude fanden, die sich ansonsten nie und nimmer hier blicken lassen würden, nämlich intellektuelle Spree-Athener, darunter nicht wenige Groß-Schauspieler, -Regisseure und -Intendanten. In gewisser Weise ist Pollesch damit endlich dort angekommen, wo die grelle Optik seiner Abende schon immer hinzielte: Bei der Folklore. Folgerichtig war auch hier wieder vom Zirkus die Rede und vom Pferd, das nicht in den Abgrund springt, sondern lieber Kunststücke macht. Die große Frage der Philosophie, so der Meister, sei nämlich, warum sich der Mensch nicht umbringe, sondern lieber bei jemandem "klingelt".