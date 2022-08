"Kabul 8/15" - ein aufrüttelnder Dokumentarfilm entsteht

Regisseur Jakob Gatzka will in seinem nächsten Afghanistan-Dokumentarfilm die Geschichte eines Babys nacherzählen. Folgendes hat er recherchiert: "Eine Familie mit 5 Kindern ging am 19. August 2021 zum Flughafen von Kabul. Sie waren ausreiseberechtigt. Sie standen da vor dem Flughafen in der Menge und hatten Angst, dass ihr zweimonatiges Baby erdrückt wird und reichten es einem US-Soldaten über den Stacheldrahtzaun. Ihnen wurde dann gesagt: Fliegt in die USA, lasst Euch evakuieren, wahrscheinlich trefft Ihr Euer Baby dort wieder."Die gute Nachricht: Das Baby ist am Leben, aber es wurde zwischenzeitlich von anderen Afghanen gewissermaßen als Pfand missbraucht, um die eigene Ausreise in die USA zu erzwingen. Tatsächlich hat es Afghanistan nie verlassen.

"Die Amerikaner waren planlos"

Es sind die Schicksale der afghanischen Ortskräfte und ihrer Angehörigen, die Gatzka in den Fokus rücken will – auch eine Folge des jahrzehntelangen fehlerhaften Agierens durch die internationalen Streitkräfte. In der Videoschalte äußert sich auch David Petraeus, ehemaliger Direktor der CIA und von 2008 bis 2010 Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Afghanistan und Irak: "Der größte Fehler – neben dem Abzug – war es, dass die US-Truppen die ersten zehn Jahre in Afghanistan, salopp gesagt, planlos waren bzw. der große Plan, eine allumfassende Strategie und Ausrüstung, ebenso fehlten wie ein richtiges Militärhauptquartier. Dadurch wurde eine große Chance verpasst."Gerade in den ersten Jahren des Militäreinsatzes, erinnert sich Petraeus, waren die Taliban in die umliegenden Länder zerstreut und kaum aktiv in Afghanistan. Eigentlich ideal, um Strukturen zu schaffen und den Aufbau der Zivilgesellschaft sowie das State Buidling voranzutreiben. Und dann spricht Petraeus über den 20. Februar 2020: "Einer der größten diplomatischen Fehler meines Landes war es, das Friedensabkommen zwischen der Trump-Administration und den Taliban ohne Beteiligung der afghanischen Regierung zu verhandeln. Jetzt haben wir die moralische Verpflichtung, den in Afghanistan verbliebenen hunderttausenden Ortskräften zu helfen."

Vergessen und auf der Flucht

Herzzerreißend, tragisch, verheerend – David Petraeus versucht erst gar nicht, etwas schön zu reden. Sein Frust darüber, dass alles, von dem man glaubte, es in 20 Jahren Afghanistan erreicht zu haben, sitzt tief. In dem Videocall mit Regisseur Jakob Gatzka beginnt er, eine regelrechte Fehlerlitanei herunterzubeten. Vom humanitären Imperativ ist dann in der nächsten Schalte mit Christian Molke die Rede. Molke agiert als Vorsitzender des Vorstands von ADRA Deutschland e.V., einer international tätigen Hilfsorganisation aus dem kirchlichen Bereich. Zwar seien inzwischen 21.000 Schutzbedürftige Afghaninnen und Afghanen laut Auswärtigem Amt nach Deutschland ausgereist, aber da wären noch tausende Menschen, die seit einem Jahr auf der Flucht sind oder in Ländern wie Pakistan verzweifelt festsitzen: "Das Bundesinnenministerium vergibt eigentlich Registrierungsnummern. Wir haben Namen weitergeleitet. Und warten nach einem Jahr immer noch darauf, dass diese Personen registriert werden. Wir haben inzwischen eine Familie, die in München angekommen ist und wir sind darüber sehr dankbar. Diese Frage, wie wir mit Menschen umgehen, wird natürlich maßgeblich entscheiden, wie sich lokale Kräfte in Zukunft akquirieren lassen. Und ohne die geht es niemals. Deshalb ist mein Appell nach einem Jahr Rückzug der internationalen Staatengemeinschaft: Bitte, bitte beachten wir das, halten das auf dem Monitor, buchstäblich und kümmern uns um diese noch nicht erledigte Arbeit!" Der Appell richtet sich in der Videokonferenz ganz konkret an Ralf Stegner. Der SPD-Bundestagsabgeordnete leitet seit Anfang Juli den Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung des Abzugs der Bundeswehrtruppen aus Afghanistan: "Wie war das in der unterschiedlichen Praxis mit den Ortskräften? Haben die Amerikaner das burschikoser, schneller, weniger bürokratisch gemacht als die Deutschen? Ist das so? … Und vielleicht ist das eine oder andere Versprechen, das die Deutschen gemacht haben, nicht eingehalten worden. Das muss man sich alles angucken."

Filmemacher Jakob Gatzka wird das in den nächsten Monaten genau verfolgen: „Die Ortskräfte – wir haben sie einfach verraten. Wir hatten ihnen doch versprochen, dass wir ihnen helfen, wenn es mal so weit ist. Und das ist nicht passiert. Das ist eine Schuld und da sind wir in der Pflicht, weiter dran zu bleiben.“