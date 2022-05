Kabarettpreis "Salzburger Stier" wurde in Lindau übergeben

Die Preisträgerinnen und Preisträger standen schon seit einiger Zeit fest. Aber gestern wurden sie mit dem Salzburger Stier nun auch endlich ausgezeichnet. Weil der Internationale Radio-Preis für Satire gemeinsam von ARD, ORF, SRF und Rai Südtirol ausgelobt wird, richtet jedes Jahr ein anderer Sender die Preisverleihung aus.

In diesem Jahr war der Bayerischer Rundfunk an der Reihe. Im Stadttheater von Lindau am Bodensee wurde gestern aus Deutschland Luise Kinseher geehrt, vielen bekannt auch als Mama Bavaria. Österreichischer Preisträger war der Kabarettist Omar Sarsam, der auch Kinderchirurg ist, und für die Schweiz wurde das Duo Fatima Moumouni und Laurin Buser ausgezeichnet, das zuvor eher in der Poetry Slam Szene Erfolge feiern konnte.

Hannes Ringelstetter rollte den roten Teppich aus für die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger – musikalisch mit seiner Band und moderierend, damit der Abend abheben konnte! Omar Sarsam betrat denn auch die Bühne staunend mit offenem Mund, angesichts der ausgelassenen Atmosphäre im Stadttheater Lindau, dabei aber keineswegs in Ehrfurcht erstarrt. Im Gegenteil. Das erste, was dann aus seinem Mund zu hören war, waren ein paar gut gelaunte Gemeinheiten in Richtung Publikum.

Omar Sarsam: Heilung durch Humor

Fürwahr, wir leben in einer Klassengesellschaft. Das ist im Theater, wo es teure und billige Plätze gibt, nicht anders, als im sonstigen Leben, wo schon ein fremd klingender Name reicht, um an den Katzentisch der Gesellschaft verwiesen zu werden. Aber Omar Sarsam ist keiner, der sich in für ihn zugedachte Schubladen stecken lässt.