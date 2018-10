Kabarettpreis Salzburger Stier für Simon & Jan und Gerhard Polt

Der Ehrenpreis geht an Gerhard Polt. Wie kein Zweiter lässt uns der bayerische Kabarettist den Wahnsinn im Alltäglichen erkennen. Seit über vierzig Jahren brilliert Gerhard Polt als Kabarettist und Satiriker, als Filmregisseur und Hörspielmacher, als Geschichtenerzähler, Philosoph und Beobachter.

"Mit unvergleichlicher Bühnenpräsenz und Sprachgewalt schaut Polt seinen Zeitgenossen aufs Maul – gerade dann, wenn es weh tut." Aus der Jurybegründung

Der Salzburger Stier

Der einzige europäische Preis für deutschsprachiges Kabarett wird seit 1982 an jeweils einen Gewinner aus Österreich, Deutschland und der Schweiz verliehen. Er ist mit jeweils 6.000 Euro dotiert. Zehn Radiostationen arbeiten für den Salzburger Stier eng zusammen: sieben ARD-Sender, der ORF, das Schweizer Radio und Fernsehen SRF, sowie der Rai-Sender Bozen. Für die Preisverleihung 2019 übernimmt Rai Südtirol die Federführung. Für Österreich wird dieses Jahr Lisa Eckart und Patti Basler für die Schweiz ausgezeichnet.

Live auf Bayern 2

Die Preisverleihung ist am 10. und 11. Mai 2019 in Meran. Bayern 2 überträgt den Eröffnungsabend am 10. Mai 2019 mit Gerhard Polt und den Well-Brüdern live.