Salzburger Stier: Auf der Höhe aktueller Debatten

Man kann sich ja für weiß Gott wen oder was halten, Luise Kinseher aber ist ganz sicher und amtlich die deutsche Salzburger-Stier-Preisträgerin 2022. Wobei Kinseher – das würdigt auch die Stier-Jury – eine äußerst wandlungsfähige Vollblutkabarettistin ist, die in verschiedene Rollen schlüpft, sodass mit ihr quasi ein ganzes Ensemble ausgezeichnet wird. Aber egal ob sie, wie gehört, als sturzbesoffene Mary from Bavary auf der Bühne steht oder als weise bajuwarische Landespatronin Mamma Bavaria – stets nimmt sie sich der ganz großen Themen an. Was ist Glück? Was Freiheit? Darum geht es in ihren Programmen. Oder – aktuell – um Heimat.