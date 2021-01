Schauspieler Jochen Busse wird 80 - Henning Venske gratuliert

Auf der Bühne: Meister des Zorns

Danach begann unser gemeinsamer Weg in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft: Anfangs holpert es gewaltig. Jochen beherrscht das Gewerbe, Ich bin Lehrling. In einem sind wir uns aber von Anfang an einig. Professionelles Spiel auf der Bühne ist Arbeit. Jochen Busse liebt seine Arbeit, vor allem die Proben. Mit Lust nimmt er jeden Text solange in die Mangel, bis selbst der dümmste Satz sich zumindest in höheren Blödsinn verwandelt – und bis zur letzten Vorstellung feilt er an feinsten Nuancen seiner Rollen. So entstehen dann diese akribisch herausgearbeiteten Busse-Figuren, zwischen tieftraurig-ratlosem Blick und zornbebender Halsschlagader.

Wer ihn je auf der Bühne sah, kennt die Meisterschaft, mit der Jochen Busse sich künstlich aufregt. Zornbebend färbt er sein Gesicht lila, den Hals lässt er anschwellen, den Blick erstarren, die Stimme steigert ihre Intensität, sein Sprechtempo verhindert jeden Versuch, dazwischen zu lachen. Mit einer ungeduldigen Gebärde unterbindet er unziemlich aufkommenden Applaus. Er gönnt sich und dem Publikum kein Luftholen mehr und produziert einen gewaltigen Atemstau, der das Publikum in die Sitze presst, bis der Text in einer jede Zurückhaltung sprengenden Schlusspointe explodiert.