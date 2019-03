Laut und sprachgewaltig: Kabarettist Georg Schramm wird 70

Radikal, durchdacht, in bitterer Konsequenz

Gepaart mit seinem Intellekt, seiner komplexen Vergangenheit und seinem Zorn wurde daraus ein Stück moderner Kabarett-Geschichte. Heute wird Georg Schramm siebzig Jahre. "To young to rock'n'roll - to old to die!" Seine Bühnentexte sind bis heute radikal, durchdacht und in aller bitteren Konsequenz ausformuliert. Deshalb konnte er sich anfangs seiner Wirkung auf das Publikum niemals sicher sein. Dazu fehlte ihm, wie jedem Getriebenen, das Kalkül.

Wo andere den Konsens suchten, schlug er dazwischen und ging sogar so weit, dass er in dem Programm "Mephistos Faust", seine Figuren bis an den Abgrund führte und er das Publikum am Schluss mit seiner kongenialen Pointenlosigkeit sich selbst überließ. Für Zugaben gab es keinen Platz, denn Schramm hielt es mit Schillers Räubern, wo es heißt: Die Katastrophe ist nie was kommt. Die Katastrophe ist das, was ist!

Sinnlich, laut und sprachgewaltig

Schramm ist wie jeder Gute der erste und letzte seiner Art. Und die, die sich auf seine Schultern setzen, sollten wissen: Zwerge, die sich auf die Schultern von Riesen setzen, bleiben Zwerge! Dazu kommt, dass er nicht nur auf die Bühne geht, um den Ernst der Lage zu beschwören, sondern auch um Spaß zu haben und Theater zu machen. Er spielte Piratenfilme nach, die "Drei Musketiere" und andere Kracher, und ignorierte die dröge Rechthaberei, für die das pseudopolitische Kabarett doch mittlerweile sehr empfänglich geworden ist. In Jochen Malmsheimer fand Schramm einen idealen Spielpartner. Sinnlich, laut und von überbordender Sprachgewalt, liegen sich hier die richtigen in den Armen und ein Thomas Bernhard hätte sicher seine Freude daran gehabt.

Und wenn ich ihm zum siebzigsten Geburtstag etwas schenken könnte, dann wäre es die Rolle des Jonathan Jeremiah Peachum in der Dreigroschenoper von Brecht. Leider habe ich kein eigenes Theater.

Herzlichen Glückwunsch!