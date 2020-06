K. H. Hödicke – mehr als der "Vater der Jungen Wilden"

Da ist etwa der Berlin-Raum: Der Berliner Gropiusbau bei Nacht, ein schwarzer Klotz, der sich gegen die Dämmerung abhebt. Eine andere Arbeit erinnert an den exzentrisch-zackigen Pinselstrich eines Karl Schmidt-Rottluff, aber eben mit einer Mauer mitten durch die Szenerie. Gleich daneben ein "Fluchtfuß", eine blaue Kontur, locker aus dem Handgelenk gesetzt. Oder das Wort "Basta", geformt aus eng gesetzten dunkelgrauen Großbuchstaben auf hellem Grund: für die Gestimmtheit eines Wortes hat Hödicke hier eine Typographie entwickelt. Präsentiert wird das Ganze in unorthodoxer Hängung, eher wild auf den Wänden verstreut, auch mal mehrere Bilder übereinander, gemischt mit Zitaten, auf einer Wand in pudrigem Rosa.

Gegenständliche Malerei nach dem Krieg: ein Affront!

Vor allem aber sind es figurative Werke, und das in einer Zeit, in der französisches Informel und abstrakter Expressionismus aus Amerika die Malerei bestimmten, erklärt Michael Hering. "Aber irgendwann wird diese Malerei ja altmodisch, weil man erkennen musste, dass die Akademie daraus was sehr Verknöchertes macht und das wollten die jungen Maler nicht. Die kamen gerade aus dem deutschen Faschismus raus, wo das gesamte Leben oder die gesamte Fantasie reglementiert oder brutal zerstört worden war. Dann gehen sie an die Akademie und dann gibt es die Weltsprache gegenstandslose Malerei – das soll die Freiheit sein, die aus Amerika kommt? Gegenüber dem sozialistischen Realismus? Und dagegen rebellieren die, die haben gesagt, wir wollen diese Form der Doktrin nicht. Wenn wir frei sind, dann machen wir, was wir wollen. Und der Affront war natürlich, dass die klassisch gegenständlich figurativ wieder anfangen zu malen."

Aber nicht ohne die Abstraktion nicht mit zu erzählen. Das Bild "Schöneberger Himmel" etwa zeigt auf den ersten Blick eine fast weiße, etwa rechteckige Fläche. Erst bei genauem Hinschauen fällt auf, dass die schmalen dunklen Ränder Hausfassaden sind, das helle Rechteck in der Mitte ist nichts anderes als der Blick in den Himmel aus einem Hof heraus. Oder "Raindance elektrisch": ein Muster aus grauen Vierecken, auf denen sich rote und grüne Punkte tummeln: Eine Ampel oder bunte Leuchtreklame, die sich bei Regen auf nassen Pflastersteinen spiegeln – einerseits. Ein rhythmisches Spiel aus Farben und Formen andererseits. Die Hochzeit von Erzählung und Gegenstandslosigkeit.

Malerei als emotionale Geste

Kein Zweifel: Karl Horst Hödicke gehört zu den großen deutschen Malern der 60er-Jahre wie Sigmar Polke, Konrad Lueg, Wolf Vostell, Gerhard Richter oder K.P. Bremer. Hödickes Markenzeichen ist sein Umgang mit der Farbe, aber auch seine Emotionalität und sein Humor. Dass sein Name nicht ganz so populär geworden ist wie mancher der anderen hat auch etwas mit Freiheit zu tun. Vielleicht war er einfach nicht "pushy" genug, sagt Michael Hering.

Wenn Hödicke über seine Bogenschießübungen hinauskam, machte er weitere Lockerungsübungen und malte auf großen Papierbögen am Boden, morgendliche Trainingsläufe gewissermaßen, bei denen er Tausende von Motiven geradezu durchexerzierte, immer aus der Erinnerung, sichtbar schnell aufs Papier gebracht: Schlangenbeschwörerinnen und Blumenvasen, eine Pappel, ein weiblicher Akt in Rosa und Grau, oder ein Selbstporträt mit seinem neugeborenen Sohn auf dem Arm: in Schwarz und dunklem Blau, zwei Farben, die sich sehr nah sind. Figürliche Malerei, ja, aber vor allem: Malerei als tiefe emotionale Geste.

"K. H. HÖDICKE. Eine Retrospektive". Bis 13. September in der Pinakothek der Moderne in München.