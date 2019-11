Wie das Kino Juwelendiebe zu Helden macht

Rentner auf Raubzug

Hoch lebe die Barrierefreiheit – nur führt in die meisten Tresorräume noch kein Treppenlift. Geht aber auch ohne. Ein großer Juwelenraub fand an den Ostertagen 2015 in London statt. Eine Rentnergang legte die Alarmanlagen sowie Videoüberwachungen lahm und arbeitete sich mit einem Spezialbohrer durch eine 50 Zentimeter dicke Betonwand. In dem Film "Ein letzter Job" von 2018 sieht man, wie der Mann am Bohrer zwischendurch eine Insulinspritze braucht und die Kletterei mit den neuen Hüftgelenken in den Tresor jede Physiotherapie ersetzt.