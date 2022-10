Justizminister Buschmann verurteilt Attacke auf Monet-Gemälde

Ab Mittwoch soll das Gemälde wieder zu sehen sein

Das Bild aus der Serie "Getreideschober" hängt in der Dauerausstellung des Museums Barberini in Potsdam aus der Sammlung des Stifters und Multimilliardärs Hasso Plattner. Bereits am kommenden Mittwoch soll es wieder in den Ausstellungsräumen zu sehen sein.

Vor gut einer Woche hatten Umweltaktivistinnen das Gemälde "Sonnenblumen" (1888) des niederländischen Künstlers Vincent van Gogh in der National Gallery in London mit Tomatensuppe beworfen. Dabei wurde der Rahmen leicht beschädigt.

Aktivisten auch in der Alten Pinakothek in München

Auch in München kam es in der Alten Pinakothek bereits zu einer Protest-Aktion: Aktivisten klebten sich im August am Rahmen eines Rubens-Gemäldes fest. "Es ist nicht legitim, einmalige kulturelle Menschheitszeugnisse zu beschädigen, um auf die faktisch gegebenen klimatischen Probleme hinzuweisen", kritisierte damals Bernhard Maaz, Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung. Eine Haltung, die in der deutschen und europäischen Museumslandschaft überwiegt.

Leiter der Hamburger Kunsthalle zeigt Verständnis

Doch es gibt auch andere Stimmen: "Meine Sympathie ist mit den Aktivisten", betonte etwa Alexander Klar, Leiter der Hamburger Kunsthalle, Ende August gegenüber dem NDR. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe er angewiesen, nicht einzugreifen, wenn es in seinem Haus zu ähnlichen Protesten komme. Um die ausgestellten Kunstwerke mache er sich wenig Sorgen, so Klar. "Diese sehen wir nicht in schlimmer Gefahr, weil das ein sehr zivilisierter Protest ist, der viel Öffentlichkeit bekommt."

Mit Informationen von dpa, AFP und KNA