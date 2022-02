Justiz: Siegfried Mauser will am 7. Februar Haftstrafe antreten

Der ehemalige Rektor der Musikhochschule München will seinen Haftantritt hinausschieben - wegen "persönlicher Angelegenheiten", die noch zu klären seien. Wie ein Sprecher der Salzburger Justiz dem BR mitteilte, ist dort ein Antrag des wegen dreifacher sexueller Nötigung rechtskräftig verurteilten Pianisten Siegfried Mauser eingegangen, seine Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten erst am 7. Februar antreten zu dürfen.

Ursprünglich sollte er spätestens bis 1. Februar 14 Uhr in der JVA Puch-Urstein bei Hallein erscheinen. Unterdessen meldete die österreichische Kronenzeitung, die Familie von Mauser habe ihn gedrängt, zunächst nicht das Gefängnis aufzusuchen. "Wenn wir ihn nicht abgehalten hätten, hätte er seine ungerechte Strafe längst verbüßt", wird seine Ehefrau zitiert. Ihr Gatte werde" weiter für seine Rehabilitierung kämpfen".

Kommt Mauser vorzeitig frei?

Eine Richterin vom Landesgericht Salzburg muss nun entscheiden, ob der Antrag Mausers bewilligt wird oder ob sein früheres Erscheinen in der JVA angeordnet wird: "Es liegt im Ermessen der zuständigen Richterin", so der Sprecher, "ob er morgen kommen muss oder erst am Montag." Wie lange Mauser tatsächlich einsitzen muss, ist offen. "Es gibt die Möglichkeit einer bedingten vorzeitigen Entlassung, aber das hängt von den verschiedensten Umständen ab, ob das bewilligt wird, und das entscheidet das zuständige Vollzugsgericht", heißt es von den Behörden. Grundsätzlich werde nach der Hälfte oder zwei Dritteln der Haftzeit darüber befunden: "Aber ob der Herr Mauser diese Voraussetzungen erfüllt oder nicht, wäre momentan reine Spekulation."

Der Fall Mauser hatte für viele Schlagzeilen gesorgt, weil er bereits 2018 wegen dreifacher sexueller Nötigung verurteilt wurde. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil vom Landgericht München I bestätigt. Im Januar 2020 sollte Mauser in der JVA Landsberg seine Strafe antreten, wollte jedoch gern am seinem österreichischen Wohnsitz Salzburg inhaftiert werden. Es folgten zahlreiche Gutachten über seinen Gesundheitszustand. Im Januar hieß es schließlich, er sei haftfähig, doch der gesetzte Termin verstrich abermals. Dass Mauser nicht in der JVA Puch-Urstein erschien, hat das zuständige Gericht übrigens offiziell noch nicht erfahren.

Opfer spricht von "Realitätsverlust"

Die Cembalistin Christine Schornsheim, eine Nebenklägerin im Verfahren und Opfer von Mausers Belästigungen, hatte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" am 30. Januar gesagt: "Wozu gibt es Gerichtsurteile, wenn sie nicht vollstreckt werden? Was wäre das für ein Rechtsstaat, wenn am Ende nicht die Gerichte das letzte Wort haben? Das wäre schwer auszuhalten." Sie habe "keine Rachegefühle oder so etwas", echte Zufriedenheit werde bei ihr "sowieso nur dann einsetzen, wenn Mauser sich seine Schuld eingesteht". Das jedoch sei aus ihrer Sicht "Träumerei": "Ich frage mich, wie er seit Jahren damit leben kann, das Offensichtliche zu leugnen. Da wird auch ein Realitätsverlust deutlich."

Anwältin Antje Brandes, die Opfer von Mauser vertritt, sagte in der "Kronenzeitung" zu Mausers Nichterscheinen zum Haftantritt am 1. Februar: "Wie kann man denn so etwas machen? Das Ganze ist vollkommen absurd und lächerlich." Für ihre Mandaten sei das ein "Schlag ins Gesicht".

Mauser versucht vor dem Bundesverfassungsgericht die Wiederaufnahme seines Verfahrens durchzusetzen. Bis zu einer Entscheidung wollte er von der Haft verschont werden und stellte entsprechende Gnadenersuchen an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und den österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Letzterer wies das Ansinnen jedoch schon aus formalen Gründen zurück.

Der aus Straubing stammende Mauser, der bis 2016 Rektor des Mozarteums in Salzburg war, hätte ursprünglich im Januar 2020 seine Haft in der JVA Landsberg am Lech antreten sollen. Er beantragte daraufhin, seine Haft im Salzburger Land absitzen zu dürfen, da er auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt und dorthin seinen Wohnsitz verlegt hatte.