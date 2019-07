"Just One" ist Spiel des Jahres 2019

In Berlin wurde heute der Kritikerpreis "Spiel des Jahres" an "Just One" verliehen. "Just One": nur ein Wort ist pro Runde das richtige, das geheime Wort, das zu erraten ist. Drei bis sieben Personen können mitmachen, in jeder Runde ist nur immer ein Spieler aktiver Rater, die anderen beraten - aber verdeckt, ohne sich abzusprechen. Das Schwierige: Wenn die Berater sich mit ihren Hinweisen überschneiden, sind sie ungültig und werden dem Rater nicht vorgelegt. Da ist viel Kreativität gefragt. Ludovic Roudy und Bruno Sautter haben das unterhaltsame Partyspiel erfunden, ab acht Jahren geeignet.

Die Jury bezeichnet das kleine, aber feine Spiel, das nur aus Wörterkarten und Stiften und abwischbaren Tafeln besteht, als "Geistesblitz kommunikativer Spielfreude".

Spiele mit Sprache im Trend

In diesem Jahr waren gleich zwei der drei nominierten Spiele Sprachspiele, "Just One" hat sich gegen das Werwölfe-Spiel von Ted Alspach "Wer Wörter" durchgesetzt, bei dem einer rät und die anderen (bis zu neun Mitspieler) verhindern müssen, dass richtig geraten wird. Beim dritten nominierten Spiel L.a.m.a. von Reiner Knizia handelt es sich eher um ein Geschicklichkeitsspiel: Wie die Wörterspiele ist es klein, aber fein, allerdings ist bei ihm Schnelligkeit im Kartenlegen gefragt, Sprachkompetenz bleibt da außen vor.

Vier gute Gründe, warum wir spielen sollten

Seit mehr als 40 Jahren ermittelt eine Jury aus bis zu 400 Einsendungen das Spiel des Jahres – für Kinder, für Kenner, und ganz generell für die Allgemeinheit der Spielenden. Gespielt wird mehr denn je: auf den Tablets, PCs und i-Phones. Aber Brett- und Gesellschaftsspiele – analog und antiquiert? Keineswegs. Einer der Juroren, die heute in Berlin das Spiel des Jahres gekürt haben, ist Bernhard Löhlein. Was das Spielen dem homo ludens, dem spielenden Menschen, bringt, fasst er so zusammen:

"Spiele machen schlau, weil man durch Spielen seine Merkfähigkeit fördern kann. Spielen fördert das Emotionale, aus dem Bauch heraus kann ich Entscheidungen treffen, kann Wut aushalten, kann mich aber auch freuen und mit Niederlagen umgehen lernen. Spielen fördert auch das Umgehen mit haptischen Elementen. Sie kennen ja auch Geschicklichkeitsspiele. Und schließlich fördert das Spielen das Miteinander, ob bei der Sprache oder bei kooperativen Spielen. Kurz zusammengefasst: Kopf, Hand, Herz und Bauch all das sind so Lebensbereiche, die im Spielen zum Tragen kommen. Mal mehr mal weniger. Ich kenne keine andere Freizeitbeschäftigung, die das dermaßen fördern kann und auch noch großen Spaß macht, denn es sind ja nicht nur Lerninhalte, die da vermittelt werden, sondern in erster Linie geht es um eine wirklich gute Unterhaltung. Und das schafft eben nur das Spielen."

