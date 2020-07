So entdeckt Juri Andruchowytsch ukrainische Kriminalgeschichte

Es ist ein merkwürdiges Panoptikum historischer Kriminalfälle, das der ukrainische Autor Juri Andruchowytsch hier in achteinhalb Kapiteln vorlegt. Die Fälle stehen in keinerlei Verbindung, die Delinquenten leben gar in unterschiedlichen Jahrhunderten.

Verdächtige und Getriebene

Dennoch haben sie etwas gemeinsam: Sie alle werden durch unvorhersehbare Begegnungen, böse Gerüchte, Neid oder Denunziation zu "Lieblingen der Justiz". Sie alle sind Getriebene, aus verschiedensten Gründen Wahnsinnige. Wie etwa der Kolonialwarenhändler Mario Pongraz, der eines Tages, ein Kind an der Hand, von der Polizei verhaftet wird: "'In welchem Verhältnis stehen Sie zu dieser Person?', fragte der Inspektor, nachdem die ersten Formalitäten geklärt waren. 'Meine gesetzliche Ehefrau', antwortete Mario Pongraz. Der Inspektor zögerte keinen Augenblick. 'Im Namen der Monarchie und unseres allergnädigsten Kaisers, ich verhafte Sie' – und bei diesen Worten drang fast die Hälfte des Personalbestands der städtischen Polizei ins Zimmer. Die Vorkehrungen waren verständlich und berechtigt: Das war kein gewöhnlicher Verdächtiger."

Ein Kinderschänder, der keiner ist

Pongraz war wahnsinnig in der Liebe zu der Person an seiner Seite. Weshalb historische Quellen von einem Kinderschänder sprechen. Von einem, der ein Mädchen verführte. Das wollte die Hand des alten Mannes jedoch selbst dann nicht loslassen, als man Mario Pongraz Handschellen anlegte. Warum? Die Leser folgen dem Autor auf eine abenteuerliche Recherche. Bei den Huzulen in Transkarpatien kommen ihm Legenden zu Ohren, die den Fall in neuem Licht erscheinen lassen: Mario Pongraz, so lautet eine dieser Legenden, soll einst auf einem Gehöft in Fieberwirren mit dem Tode gerungen haben.

Woraufhin nach einem Molfar geschickt wurde, einen mit Zauberern in Verbindung stehenden Bauern: "Ob der Molfar allein erschien oder ob sich ein ganzes Molfar-Konzilium versammelte, bleibt im Dunkeln. Aber eben dort, im ÜBERGANG, wo er sich in einer Zentrifuge zwischen den Welten drehte, im Rauschen der Ströme, unter Engelsgebrüll und Beschwörungsformeln der Molfarn – eben dort verkaufte sich Mario Pongraz. Dabei wählte er Option Nummer zwei. Das rief unter den anwesenden Mittelsmännern (denn die Molfarn waren Mittelsmänner) einige Verwunderung hervor. Option Nummer eins, die Mario Pongraz ablehnte, hätte den völligen Stopp aller physischen Alterungsprozesse bis zum Moment seines Todes bedeutet. 'Nicht ich, sie!', soll Mario Pongraz mit von Fieberbläschen bedeckten Lippen gemurmelt haben. Er erhielt, was er begehrte, aber unter einer Bedingung: Sie durfte es nie erfahren."

Lauter spannende, irritierende Fälle aus Andruchowytschs Heimat

Und noch etwas findet der Autor heraus: Der Molfar war schwerhörig. Oder machte zumindest einen Fehler. Er hielt die Uhr für Pongraz' Frau nicht an. Er ließ sie rückwärts laufen. Als Pongraz verhaftet wurde, konnte er gültige Papiere vorweisen. Geburts- und Eheurkunden. Eintragungen in Kirchenbüchern. Sogar eine Gratulation zum 25. Hochzeitstag – von Kaiser Franz Joseph persönlich. Doch all dies nützte ihm nichts. Er wurde verurteilt und wusste sich nur noch durch Selbstmord seiner ungerechten Strafe zu entziehen.

Spannend und verwirrend sind alle Fälle, die Andruchowytsch da ausgräbt. Da ist Myroslaw Sitschinsky, der 1908 Graf Potocki aus ideologischer Verblendung erschießt, aufgrund einer Amnestie freikommt und erst mit über 90 Jahren in den USA stirbt. Da ist Bohdan Staschynskij, "Mordroboter" des KGB, der die Seiten wechselt und mit vier Jahren Haft davonkommt. Oder jener Mönch mit seinen zwölf Geliebten, der auf einem Lemberger Scheiterhaufen landet. Mit all seinen Geschichten schlägt uns Andruchowytsch zugleich in den Bann der Geschichte seiner eigenen Heimat. Denn: alle Fälle spielen in der Ukraine. Oder anders betrachtet: rund um des Autors eigene Heimatstadt Ivano-Frankivsk. Um den Ort also, an dem sich Mario Pongraz vor den Augen seiner Bewacher vor eine Dampflokomotive warf.

Ukrainisch, polnisch, deutsch, jüdisch, armenisch: ein Mix der Kulturen

"Der alte historische Name der Stadt ist Stanislau. Stansilawow polnisch und Stanislawiv ukrainisch. Die Stadt liegt auf halbem Weg zwischen Lemberg und Tschernowitz. Also die Namen dieser beiden Städte sagen etwas über die geschichtliche und kulturelle Mythologie, die eigentlich eine interessante Mischung der Kulturen war. Also auch die westliche, wie die deutsche, polnische und mit orientalischen Einflüssen auch von jüdischen armenischen Kulturen und auch diese autochthone, diese örtliche ukrainische Kultur." Wie Andruchowytsch diese Kulturen in seinen Erzählungen aufscheinen lässt, ist meisterhaft, zuweilen karnevalesk und höchst unterhaltsam. Weil er dabei die historischen Quellen augenzwinkernd interpretiert und dazuerfindend ausschmückt, bezeichnet er sein Buch mit dem ihm eigenen Humor als "parahistorische" Prosa. Es geht dem Autor also mitnichten um dokumentarische Genauigkeit. Es geht ihm allein um die Justiz und den ihr zugrundeliegenden sich ständig wandelnden Gerechtigkeitsbegriff.

Juri Andruchowytsch, "Lieblinge der Justiz" ist übersetzt aus dem Ukrainischen von Sabine Stöhr bei Suhrkamp erschienen.