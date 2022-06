"Jurassic World – Ein neues Zeitalter": Aus Alt mach Neu

Dass Ian Malcolm, der von Jeff Goldblum dargestellte Chaostheoretiker aus "Jurassic Park", ein kluger, aber eigenwilliger Kopf ist, wissen die Fans der ersten Stunde schon lange. Die Warnung, die er 1993 im ersten Teil der Dino-Kinosaga in den Raum stellte, hatte geradezu prophetischen Charakter: "Wenn uns die Evolutionsgeschichte eins gelehrt hat, dann, dass das Leben sich nicht einsperren lässt. Das Leben bahnt sich seinen Weg, es erobert neue Territorien, es überwindet sämtliche Barrieren, ob schmerzlich oder gefährlich – aber so ist es."

Knapp 30 Jahre später schließt sich der Kreis. Fünf Mal schon haben die im Labor gezüchteten Dinosaurier vor allem Freizeitparks auf hermetisch abgeriegelten Inseln verwüstet. Jetzt, im sechsten Teil der Blockbuster-Reihe, haben sie den Rest der Erde erobert. Flugsaurier nisten auf dem One World Trade Center, gigantische Meeresechsen bringen Fischtrawler in der Beringsee zum Kentern, auf engen Bergstraßen verursachen planlos in der Gegend herumstehende Dinos Autounfälle.

Und dann wäre da noch die Sache mit der Fortpflanzung. Das Leben findet seinen Weg, die Wissenschaft hat versagt. Mal wieder. Denn die Götter in Weiß hatten nicht vorgesehen, dass sich ihre ausschließlich weiblichen Klongeschöpfe auf natürlichem Weg reproduzieren können. Womit eine weitere Erkenntnis aus dem ersten Teil zitiert wird: "Gott erschafft Dinosaurier. Gott vernichtet Dinosaurier. Gott erschafft Adam. Adam vernichtet Gott. Adam erschafft Dinosaurier. Dinosaurier fressen Adam. Und Eva besitzt die Erde."