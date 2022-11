Junge Bundestagsabgeordnete: Revolution oder Tanzvideos?

736 Abgeordnetensitze umfasst der Bundestag in dieser Legislaturperiode, mehr als je zuvor. Noch bemerkenswerter ist, dass so viele junge Leute wie noch nie im September vergangenen Jahres in den Bundestag eingezogen sind. Nur zwei markante Beispiele: In Angela Merkels Wahlkreis Vorpommern Greifswald gewann 2021 eine junge Sozialdemokratin, Anna Kaspersky, keine 30 Jahre alt. Und die 28 Jahre alte Grüne Jamila Schäfer eroberte mit München Süd jenen Wahlkreis, den der CSU Politiker Peter Gauweiler lange Jahre gewonnen hatte. Insgesamt 127 Abgeordnete gehören zu diesen Neuen. Diesen Jungen im Deutschen Bundestag und rund 35 dieser unter 35-jährigen hat die Journalistin Livia Gerster, Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, begleitet und interviewt für ihr heute erscheinendes Buch "Die Neuen. Eine Generation will an die Macht".

Früh in Verantwortung

Bei der Lektüre gewinnt man den Eindruck, dass wir es mit einer paradoxen Generation zu tun haben: Die Neuen streben einerseits sehr selbstbewusst nach Macht, zeigen sich andererseits aber auch ziemlich verletzlich und nicht besonders kritikfähig. Eine Revolution ist mit Ihnen eher nicht zu machen, schreibt auch Gerster. Und ein Staat? "Das auf jeden Fall, denn diese Generation übernimmt bereits sehr früh Verantwortung, früher als die Generationen vor ihnen", meint Gerster im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk, "Sie werden auch früher von den Älteren eingebunden. Bei den Jusos, in der Fraktion und bei den Jungen Grünen haben wir gesehen, dass die jungen Menschen regelrecht mit Posten und Ämtern überhäuft wurden - und auch gleich alle ihre Wunsch-Ausschüsse bekommen haben. Früher mussten die Neuen ja erst mal sich ganz hinten anstellen und zum Teil ein Jahr warten, bis sie überhaupt mal sprechen durften im Bundestag."

Diversität macht einen Unterschied

Auch wenn die Neuen in ihrer bisherigen Amtszeit selten mit drastisch anderen inhaltlichen Positionen aufgefallen sind und insgesamt eher zahm wirken, findet Gerster durchaus, dass allein ihre neuen, diverseren Perspektiven, auf Dauer einen Wandel verursachen könnten: "Ich finde, es macht einen Unterschied, wenn zum Beispiel ein junger Abgeordneter aus Neukölln, Hakan Demir von der SPD, jetzt auch die Sprache spricht, die viele in seinem Viertel sprechen - nämlich Türkisch. Oder dass die 24 Jahre alte Emilia Festa, die Jüngste im Bundestag, mit ihren Tanz-Videos und Bundestags-Reels per Instagram jungen Frauen und Mädchen Politik erklärt."