Jung sind wir selbst: In Weimar tanzt der "Urfaust" Samba

Dieser "Urfaust", der um einige wenige Passagen aus der späteren Endfassung angereichert wurde, wird mit seinen gut zweieinhalb Stunden sicherlich die allermeisten Zuschauer überzeugen, auch die, die mehr aus Pflichtgefühl reingehen, weil sie gerade in Weimar sind, und dann überrascht sein werden, wie unterhaltsam der junge Goethe war.

Mephisto als ernsthafte Domina

Marcus Horn ist als Faust ist eher ein Arzt mit Burn-Out als ein Philosoph mit Selbstmordgedanken. Wenig intellektuell, dafür lebensfrisch, neugierig, idealistisch, durchaus ungewöhnlich für diese Rolle. Anna Windmüller als Mephisto ist eine recht ernsthafte Domina in Stiefletten und hautengem Kunstleder-Outfit, noch nicht so sarkastisch, aber auch nicht so ironisch, wie der Teufel von Goethe später porträtiert wurde. Rosa Falkenhagen, die gerade in München ihren Abschluss an der Otto-Falckenberg-Schule gemacht hat, spielt Margarethe mit selten zu erlebender Glaubwürdigkeit, eben gerade nicht als naives Dummchen, als Landei oder Provinznudel, sondern hingerissen von der wahren, nämlich der ersten und einzigen Liebe.