"Der Mann im roten Rock": Elegantes Porträt eines Salonlöwen

Ärzte sind Apotheosen ja gewohnt. Man denke nur an Formulierungen wie "Halbgötter in Weiß". Die höchstmögliche Stufe der Vergöttlichung aber erklomm der Pariser Pionier der Gynäkologie und Chirurg Samuel Jean Pozzi: "Docteur Dieu" nannten sie ihn schlicht, so auch seine lebenslange Freundin und Teilzeit-Geliebte Sarah Bernhardt. Die legendäre Schauspielerin und Nymphomanin ist nur eine von vielen Künstler-Persönlichkeiten, die in diesem Buch auftauchen.

Geschrieben, gebannt von einem Porträt

Es ist das Porträt eines Salonlöwen und überaus kunstsinnigen Homme à Femmes – ein Buch, das es ohne ein Bildnis dieses "Modearztes", ein Gemälde von John Singer Sargent, nicht geben würde: "Dr. Pozzi At Home", gemalt 1881: ein Mann im kardinalsroten Morgenmantel, mit Bart und auffallend feingliedrigen Fingern. (siehe Cover unten)

Julian Barnes sah das Bild 2015 in einer Ausstellung der National Portrait Gallery und war gebannt. "Ein Maler schafft ein Abbild, eine Version oder eine Interpretation, die die porträtierte Person zu Lebzeiten feiert, nach dem Tod in Erinnerung bewahrt und beim Betrachter vielleicht noch Jahrhunderte später Neugier weckt. Das hört sich einfach und unkompliziert an, und manchmal ist es das auch", schreibt Barnes. "Mich zog das Porträt von Sargent zu Dr. Pozzi an, ich wurde neugierig auf sein Leben und Werk, schrieb dieses Buch und halte das Bild noch immer für ein wahres und elegantes Abbild."

Ein wahres und elegantes Bildnis

Wahr und elegant wird man auch das Bildnis nennen müssen, das Barnes mit Worten schafft. Pozzi, Charmeur und übrigens sehr anglophil, war ein Faszinosum, und er ist ein geradezu idealtypischer Vertreter jener Belle Époque, die der seit jeher frankophile Barnes hier in den Blick nimmt: "Promi-Arzt" sagt der Boulevard zu so einem.

Er ging mit dem Präsidenten der Republik und dem Prinzen von Monaco im Wald von Rambouillet auf die Jagd; er dinierte mit Marcel Proust und half ihm später, dem Militärdienst zu entgehen; er lud befreundete Maler ein, die Korridore und Stationen jenes Krankenhauses mit farbenfrohen Fresken auszuschmücken, in dem er 35 Jahre lang arbeitete, und er zählte einen gewissen Alfred Dreyfus zu seinen Patienten. Natürlich, "Pozzi war überall", schreibt Julian Barnes einmal – und findet bei seiner Recherche auch Spuren seines Lebens im Journal der Brüder Goncourt. "Pozzi, ein vernünftiger Mensch in einer verrückten Zeit,", heißt es da.

Zu dieser "verrückten Zeit" gehörten schon damals anachronistische Ehrenhändel wie das mit Degen oder Pistole ausgetragene Duell im Park, bei dem Pozzi als erstversorgender Arzt, wie sollte es anders sein, oft zur Stelle war. Überdies übersetzte Pozzi Charles Darwin und seine Tochter Catherine war die Geliebte von Paul Valéry. Auch wenn es so wirkt, das zu erwähnen ist nicht namedropping bei diesem herrlich mäandernden Buch. Vielmehr zeichnet diesen Essay das aus, was ein kluger Zeitgenosse "historische Höflichkeit" genannt hat. Barnes hält nichts von "verspätet einberufenen Sittengerichten" über längst Verblichene. Deshalb fällt er auch keinerlei Verdikt über den notorischen Ehebrecher Pozzi und seine Eskapaden, die ihn bis zu den Bayreuther Festspielen brachten, wo ihn die Klatschbase Colette "ganz in Weiß gekleidet" im Opernhaus an der Seite einer seiner Geliebten sichtete.

Neurotische Gegenwart urteilt über die Vergangenheit

"Warum drängt es die Gegenwart ständig, über die Vergangenheit zu urteilen? Sie muss ziemlich neurotisch sein, diese Gegenwart, die sich der Vergangenheit überlegen fühlt und dabei die nagende Furcht nicht loswird, dass sie es womöglich doch nicht ist. Und dahinter steckt eine weitere Frage: Woher nehmen wir das Recht zu einem Urteil? Wir sind die Gegenwart, das ist die Vergangenheit: In der Regel genügt das den meisten von uns. Und je ferner die Vergangenheit rückt, desto reizvoller wird es, sie zu simplifizieren. Wir können ihr vorwerfen, was wir wollen, sie wehrt sich nie, sie bleibt immer stumm."

Julian Barnes lässt die Vergangenheit beredt werden in diesem großartigen Buch. En passant webt er Gedanken über das Schreiben von Romanen ein, flicht Bemerkungen wie die ein, dass der Wunsch des Lesers, "den literarischen Schaffensprozess zu verstehen" zwar "legitim, aber letztlich auch unerfüllbar" sei, "[...] weil selbst die reflektiertesten Romanschriftsteller oft nicht recht erklären können, was sie eigentlich machen und wie das vor sich geht."

"Der Mann im roten Rock“ ist kein Roman. Es sei eh ein Irrglaube, man könne einen Menschen "aus dem wirklichen Leben ... per Copy-and-paste in einen Roman transferieren", heißt es an einer Stelle mal. Man kann es in diesem Falle auch so sagen: Den Roman seines Lebens hat Samuel Jean Pozzi selbst schon geschrieben. Nun brauchte es noch einen, dem es gelänge, ihn zu lesen. Einen besseren, einen idealeren Leser als Julian Barnes kann man sich wahrlich nicht vorstellen.

Julien Barnes, Der Mann mit dem roten Rock, ist übersetzt von Gertraude Krueger bei Kiepenheuer & Witsch erschienen.