Julian Nida-Rümelin: "Risiken ins Verhältnis zueinander setzen"

Wir gehen in einen verschärften Lockdown bis zum 31. Januar. Strengere Kontaktbeschränkungen, 15 km Bewegungsradius in Hotspots, Kitas und Schulen bleiben geschlossen, Kultureinrichtungen sowieso. Das haben Bund und Länder beschlossen, weil die Zahl der Covid-Erkrankungen nach wie vor zu hoch ist. Andererseits wurde begonnen zu impfen, und nach den politischen Schuldzuweisungen über zu wenig bestellte Impfdosen auf EU-Ebene, gab nun auch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA Grünes Licht für die Zulassung eines zweiten Impfstoff des US-Konzerns Moderna. Eine merkwürdige Situation zwischen Restriktion und Hoffnung. Barbara Knopf hat für die Kulturwelt mit dem Philosophen Julian Nida-Rümelin gesprochen, wie die Situation aus Sicht der Risikoethik zu beurteilen ist.

Barbara Knopf: Herr Nida-Rümelin, aus Sicht der Risikoethik, mit der Sie sich stark beschäftigen – welche Perspektiven eröffnen sich denn durch die Impfung?

Julian Nida-Rümelin: Wir freuen uns alle, dass das möglich war. Das war keineswegs selbstverständlich. Denken Sie an AIDS: Wir haben bis heute keine Impfung gegen AIDS und viele andere Virus-Erkrankungen. In der kurzen Zeit, das ist einmalig in der Geschichte der Impfstoffentwicklung, das hat es noch nie gegeben! Umgedreht betrachtet: Was täten wir denn ohne Impfstoff? Würden wir dann tatsächlich weiter von Lockdown zu Lockdown stolpern, die Ökonomie und das soziale Leben immer weiter ruinieren? Die Nebenfolgen, vor allem im sogenannten globalen Süden, sind schon heute extrem. Die Welthungerhilfe und andere Einrichtungen sagen, dort ist der gesamte Erfolg seit den 1990er Jahren in der Armutsbekämpfung schon verloren gegangen. Und sie erwarten durch die Shutdown-Maßnahmen 30 Millionen zusätzliche Hungertote. Also es ist schon sehr nachdenkenswert, dass wir keine nachhaltige Strategie außer diesen Glücksfall der Medizingeschichte, nämlich die Impfung, haben. Darüber bin ich sehr froh und ich hoffe, es wird auch zum Erfolg geführt.

Die Frage ist aber auch: Was tun wir mit dem Impfstoff? Denn jetzt werden ja Prioritäten gesetzt, wer geimpft wird. Und es kommen schon Bedenken auf, ob es möglicherweise zu Privilegien kommt. Es gibt politische Stimmen, die sagen, nein, das wird nicht passieren, das darf auch nicht passieren. Aber die Frage wäre schon, ob es dann eine Zweiklassengesellschaft ist.

Ich finde diese Debatte um Privilegien, um das deutlich zu sagen, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt, ziemlich absurd. Was wir jetzt haben, sind ganz begrenzt verfügbare Impfstoff-Dosen. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, hätten wir auch Ende des Jahres noch bei weitem keine Herdenimmunität erreicht. Man kann nur hoffen, dass sich das rasch verbessert, auch durch zusätzliche Impfstoffe, die vielleicht eine niedrigere Wirksamkeit haben, die aber leichter zu handhaben sind. Ich finde die Debatte deswegen absurd, denn gegenwärtig ist es ja so: Deutschland hat einen besonderen Weg eingeschlagen, manch andere europäischen Länder sind dem jetzt gefolgt. Ich darf vielleicht unbescheiden sagen, ich habe sehr dafür geworben, diesen Weg einzuschlagen, auf die Risikoverteilung zu schauen und endlich konsequent – das haben wir in den letzten Monaten nicht getan –, diejenigen prioritär zu schützen, die auch das hohe Risiko tragen. Wenn man die Statistiken anschaut, dann ist zwischen Menschen unter 35 und über 80 Jahre mindestens ein Unterschied im Faktor 1.000. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit zu Tode zu kommen, ist 1.000 mal so hoch, wenn sich ein 80-Jähriger infiziert, als wenn sich eine 35-Jährige infiziert. Das kann man nicht übersehen, es gilt: Diese Personen, die das viel höhere Risiko tragen, müssen auch in erster Linie geschützt werden. Das haben wir nicht getan. Wir haben uns nicht hinreichend um Alten- und Pflegeheime gekümmert in Europa. Deswegen auch die hohen Sterbezahlen. Wenn der Impfstoff irgendwann im Laufe dieses Jahres, wenn überhaupt, für alle zur Verfügung steht, dann ändert sich die Situation insofern, als jeder die Möglichkeit hat, sich zu impfen. Dann darf man risikominimierend durchaus das eine oder andere Privileg denjenigen einräumen, die diese Mühe und auch das Risiko auf sich genommen haben. Ich spreche übrigens ungern von Privilegien, sondern es geht letztlich um Rechte, die man wieder zurückerhält. Auch wenn das immer anders kommuniziert wird: In einer Demokratie haben wir Rechte, und die Einschränkungen von Rechten müssen gerechtfertigt werden durch den Staat, nicht umgekehrt. Wenn jemand nachweislich nicht mehr infektiös ist und auch nicht werden kann, dann kann das eine Rolle spielen bei Flügen oder in bestimmten Berufen, die man ausübt und wo man dann niemanden infizieren kann. Aber darüber müssen wir nicht jetzt reden, sondern darüber sollten wir reden, wenn der Impfstoff für alle zur Verfügung steht.