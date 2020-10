Julia von Heinz geht für Deutschland ins Rennen um den Oscar

Das Politdrama "Und morgen die ganze Welt" von Julia von Heinz wurde unter zehn Bewerbern als Kandidat für die Kategorie des besten internationalen Spielfilms ausgewählt, wie German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, in München mitteilte. Der Film sei sehr persönlich und habe eine große, emotionale Wucht.

Als nächster Schritt steht nun eine Auswahl der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) im kalifornischen Beverly Hills an. Aus allen internationalen Bewerbungen wählt sie zunächst zehn Filme aus, die am 9. Februar 2021 bekanntgegeben werden. Am 15. März werden die fünf nominierten Filme verkündet. Der deutsche Oscarbeitrag "Systemsprenger" von Nora Fingscheidt war im vergangenen Jahr nicht nominiert worden. Die eigentliche Preisverleihung ist am 25. April 2021 geplant.

Darum geht es im Film

Eine junge Jura-Studentin Luisa (Mala Emde) schließt sich einer Antifa-Gruppe an und mischt im Kampf gegen Neo-Nazis mit. Als die Aktivisten einem rechten Netzwerk auf die Spur kommen, das Sprengstoff und Munition bunkert, wandelt sich die Milieu- und Jugendstudie zum Politthriller, der um die Frage kreist, ab wann Gewalt im Kampf gegen Rechts erlaubt oder gar geboten ist. Mit dem Film haben in diesem Jahr die Hofer Filmtage gestartet. Diese Woche läuft "Und morgen die ganze Welt" in den deutschen Kinos an, doch ab Montag sind die Kinos landesweit wieder geschlossen.