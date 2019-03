Sie ist das traditionsreichste Aushängeschild der deutschen Kulturpolitik in Rom: In der Villa Massimo, einstmals ein Geschenk des Berliner Unternehmers und Mäzens Eduard Arnhold (1849–1925) an den preußischen Staat, können Stipendiaten in zehn Ateliers kostenfrei wohnen und arbeiten. Anfangs wurde Künstlern bis 32 Jahren dieser "Rom-Preis" für jeweils neun Monate zuerkannt, inzwischen dauern die Studienaufenthalte von Musikern, Dichtern, Bildenden Künstlern und Architekten jeweils zehn Monate. Ab Juli 2019 wird die derzeitige Direktorin der Kunsthalle Osnabrück, Dr. Julia Draganović, die Deutsche Akademie Rom leiten. Ihr Vorgänger Joachim Blüher verabschiedet sich nach 17 Jahren an der Spitze der Institution in den Ruhestand.

"Hohes Renommee der Deutschen Akademie"

Bundes-Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die aus ihrem Haushalt die Villa Massimo mit jährlich 2,3 Millionen Euro fördert, begründete die Entscheidung in einer Pressemitteilung so: "Mit Julia Draganović gewinnen wir eine hoch qualifizierte und mit der zeitgenössischen Kunstszene vertraute Kulturmanagerin für die Leitung der renommiertesten deutschen Künstlerresidenz im Ausland. Während ihres jahrelangen Wirkens in Italien hat sie bewiesen, dass ihr die deutsch-italienischen Kulturbeziehungen ein Herzensanliegen sind. Sie bringt damit beste Voraussetzungen mit, um den Stipendiatinnen und Stipendiaten der Villa Massimo in Rom und der Casa Baldi in Olevano Romano eine kompetente Ansprechpartnerin zu sein. Ich bin überzeugt, dass Julia Draganović das hohe Renommee der Deutschen Akademie Rom sichern und als neue Direktorin eigene Akzente setzen wird."

Erfahrungen in Modena, Bologna und Neapel

Vorgänger Dr. Joachim Blüher wurde von Grütters als "großartiger Botschafter der deutschen Kultur in Italien" bezeichnet: "Unter der Leitung von Joachim Blüher hat sich die Deutsche Akademie Rom zu einer der führenden europäischen Künstlerresidenzen entwickelt. Joachim Blüher hat der Villa Massimo im Kulturleben der italienischen Metropole Glanz verliehen und zugleich Künstlerinnen und Künstlern beste Bedingungen für ihre künstlerische Arbeit gesichert."