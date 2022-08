Gommemode, sus oder wild? Voting zum Jugendwort des Jahres läuft

Leider haben es seine durchaus Juvenilität wie Serenität gleichermaßen ausstrahlenden Termini nicht in die Endrunde der zehn zur Auswahl stehenden Jugendwörter des Jahres 2022 geschafft. Stattdessen stehen da nicht mehr ganz taufrische Wörter wie "bodenlos" und "Macher", von deren Qualität sich schon frühere Alterskohorten überzeugt zeigten, weshalb Großmütter und -väter heute etwa "eine bodenlose Unverschämtheit" oder auch eine eben solche Frechheit beklagen. Aber Moment mal: Das Motto der Jugendwort-Wahl lautet doch eher: Wie uns die Jungen sungen!

Die Sache ist etwas vertrackt: Seit 2008 gibt es die Wahl zum Jugendwort des Jahres. Bis 2018 befand eine Jury aus Ehrenmännern und –frauen darüber, was das jeweilige Jugendwort ist, was immer schon gewisse paternalistische bzw. maternalistische Züge trug. Ganz will man bis heute nicht vom Gängelband lassen: Seit 2020 wird zwar eine von der Jury kompilierte Top-Ten-Liste zur Abstimmung ins Netz gestellt. Das führte indes gleich im ersten Jahr dieses neuen Mitbestimmungsrechts dazu, dass das nicht ganz jugendfreie Wort "Hurensohn" von der Community gepusht wurde. Wo viele Voten, da auch Zoten.

Dieses derbe Wort hielt die Jury, die sich offenbar auch als Anstandsdame versteht, für irgendwie jugendgefährdend. Gouvernantenhaft entschied sie sich, "Begriffe dieser Kategorie nicht unterstützen" zu wollen. Kindermund tut Wahrheit kund, Jugendmund bisweilen Schund. Aber sollte man Jugendsprache deshalb unter Kuratel stellen? Man muss die peinliche Anbiederung nach Art des gar nicht coolen Patenonkels, der sich bei den "Youngstern" beliebt machen möchte, in toto zitieren. Es ist eine krude, aberwitzige Mischung aus Olaf-Scholz-Sprech, Fix und Foxi und Lehrerzimmer-sowie-mahnender-Zeigefinger-Diktion, die einen da aus der Homepage des Langenscheidt-Verlags anspringt: "Jungs und Mädels, ihr seid gefragt – wir sammeln eure Ideen für das Jugendwort des Jahres! Gebt einfach oben euren Vorschlag und euer Alter ein und wir droppen dann die Top 10 im August! Aber denkt dran: keine Faxen bei den Wortvorschlägen! Krasse Beschimpfungen fliegen direkt raus."

Jugendwörter sind oft "sus"

Das Bemühen, der Sprache der Jugend habhaft zu werden, gibt es vermutlich so lange, wie sie gesprochen wird. Friedrich Kluge veröffentlichte 1895, als noch eher von "Musensöhnen" die Rede war, ein Wörterbuch seinerzeitiger Akademiker-Jugendsprache: "Deutsche Studentensprache". Schon er wusste, dass das Entstehen neuer Wörter etwas Numinoses umgibt: "Unsere Worte entstehen wie die Volkslieder. Wir wissen nicht, von wannen sie kommen", stellte der Freiburger Lexikograf fest, der 1883 bereits mit "dem Kluge" ein Standardwerk der Etymologie vorgelegt hatte, das bis heute Maßstäbe setzt. So ist es naturgemäß auch mit den Jugendwörtern, die, um es mit Kluges Worten zu sagen, oft "modischer Ausländerei huldigen". Namentlich dem Englischen, um wieder auf die Gegenwart zu kommen. Verdächtig, suspekt also, mag manchem das Wörtchen "sus" sein, so wie auch "wild/wyld" – zwei Kandidaten für das Jugendwort 2022, die übrigens schon 2021 ("sus)" bzw. 2020 ("wild/wyld") zur Wahl standen. Eine Wiedervorlage, die nicht wenigen cringe anmutet.

Kennen Sie den "Gommemode"?

Immer wieder wird geargwöhnt, die zur Wahl stehenden Jugendwörter seien reine Fantasiegebilde: 2015 z.B., als das Kofferwort "Smombie" (gebildet aus den Wörtern Smartphone und Zombie) gewann. Sagte man das wirklich so? "Fly sein" (einen Zustand beschreibend, in dem jemand "voll ab geht") wurde 2016 "Jugendwort des Jahres". Stichprobenhafte Umfragen unter Pubertierenden ergaben allerdings, dass die deutsche Jugendsprache damals eher eine No-Fly-Zone war.

Dieses Misstrauen dürften einige nun auch dem rätselhaften Begriff "Gommemode" entgegenbringen. Gommemode? Welche Sprachmode ist da schon wieder an uns vorübergegangen? Rasches Googeln belehrt einen darüber, dass bereits 2015 "Lukas, der Rapper" den auf Youtube 4,8 Millionen Mal geklickten Song "Wenn der Gommemode angeht!" gesungen und den Begriff dadurch verbreitet hat.