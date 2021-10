Jugendwort "Cringe": Darum ist Fremdschämen so angesagt

Vielleicht hatte der britische Premier Boris Johnson ja mal ausnahmsweise Recht, als er kürzlich in der UN-Vollversammlung in New York sagte, die Menschheit führe sich mittlerweile auf wie ein 16-jähriger Teenager. In dem Alter wüssten die zwar "ungefähr, wie man Auto fährt" und könnten den "Schrank mit den Getränken aufschließen", würden aber auch leider "alle möglichen Sachen" anpacken, die peinlich seien -–oder sogar tödlich: "Wir glauben, irgendjemand wird die Schweinerei schon aufräumen, die wir anrichten, weil das bisher immer irgendwer getan hat." So wird es schon sein: Den einen ist nichts peinlich, den anderen alles, und deshalb passt das jetzt gekürte Jugendwort "Cringe" ganz gut in die Zeit, was 42 Prozent der Abstimmenden ja bestätigt haben.

Auf einen Klick wonniglich Erröten

Jetzt wissen wenigstens alle sprachlich Interessierten, dass es fürs Fremdschämen Hashtags gibt, dass "zucken" und "schaudern" über alle Arten von Entgleisungen eine "Meme-Kultur" gedeihen lassen und gern auch Videos mit lauter bizarren Augenblicken zusammengeschnitten werden, damit jeder auf einen Klick wonniglich Erröten kann.

Womöglich gibt es heutzutage ja tatsächlich deutlich mehr Gelegenheiten, sich ausgiebig fremdzuschämen als früher. In den Sozialen Medien kann sich ja jeder so lächerlich machen, wie er will und der bizarre Kult um den "Drachenlord" von Altschauerberg/Emskirchen ist ja ein förmlich eine nicht enden wollende "Cringe"-Party. Längst haben Influencer und Werbeindustrie erkannt, wie gut sich mit "peinlichen" Auftritten Geld verdienen lässt, und Formate wie "Dschungelcamp" und "Deutschland sucht den Superstar" mühen sich ja seit Jahren unter Schmerzen, möglichst "cringy" zu sein – bei nachlassendem Erfolg.

War den Urmenschen etwas peinlich?

Ob uns allen die Scham angeboren ist oder anerzogen wurde, dass konnten die zahlreichen Debatten um die einschlägigen Bücher von Hans Peter Dürr ("Nacktheit und Scham", 1988), Norbert Elias ("Über den Prozeß der Zivilisation", 1997) und Georg Simmel ("Zur Psychologie der Scham", 1901) bis jetzt nicht abschließend klären. Wir wissen also immer noch nicht zuverlässig, ob den Urmenschen überhaupt etwas peinlich war oder ob sie wie die Affen über alle geschmacklichen Grenzerfahrungen fröhlich hinwegsahen.

Das Gegenteil von "peinlich" oder "cringy" ist ja schon lange nicht mehr das total veraltete "anständig" oder gar "gesittet", sondern "cool", "abgefahren" oder "krass". Das zeigt, worum es hier eigentlich geht: Nicht etwa darum, soziale Normen zu erfüllen, Erwartungen von Erwachsenen zu bedienen, sondern im Gegenteil, diese Erwartungen zu ignorieren oder – noch besser – zu karikieren. Wer es schafft, ist "krass", wer es vermasselt, ist "cringy", nämlich gescheitert beim Versuch, das Publikum zum Staunen zu bringen. Es hält sich stattdessen die Augen zu und zückt die Smartphones – eigentlich total paradox, aber Fremdschämen macht ja nur was her, wenn es möglichst weltweiten Beifall findet. Sonst ist es nicht "cringy", sondern nur blamabel.

Trumps Haarfärbemittel und Warhols Ruhm

Anfänger im "Cringe"-Kosmos können es mit den "Goldenen Himbeeren" versuchen, den alljährlichen Preisen für die schlechtesten Filme und Schauspieler. Da lag beim letzten Mal ein Fabrikant von Schaumstoff-Kissen und erklärter Trump-Fan ganz weit vorne. Seine "Doku" über angeblichen Wahlbetrug ist in der Tat hochnotpeinlich, aber zu hoffen, dass der Mann beschämt ist, wäre wohl vermessen. Ganz im Gegenteil: Er dürfte die betretenen Gesichter seiner Gegner einkalkuliert haben – Donald Trump verzichtete ja auch nicht auf sein Haarfärbemittel und seine Solarium-Brille, obwohl das Netz seine Miene verzog. "Cringe"-Momente schaden der Karriere schon mal nicht – und die 15 Minuten Ruhm, die Andy Warhol uns allen versprochen hat, sind auf dornigen Wegen vielleicht am schnellsten zu erreichen.