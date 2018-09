Jugendkirchen: Wie Kirche Kontakt zur jungen Generation sucht

Die Kirche als Institution spielt für viele junge Leute im Alltag keine große Rolle mehr. Auch nicht christliche Rituale oder das Bedürfnis, einer Glaubensgemeinschaft anzugehören. Zu diesem Ergebnis ist die Sinus-Jugendstudie 2016 gekommen. Sinnfragen hingegen beschäftigen viele Jugendliche– allerdings eher im Privaten.

Und selbst wer noch eine "klassische" religiöse Sozialisation erlebt, durch Taufe, Kindergottesdienst, Konfirmation, der verliert spätestens im jungen Erwachsenenalter oftmals den Kontakt zur Institution Kirche, das zeigen kirchensoziologische Untersuchungen.

Wie kann man junge Menschen für Kirche gewinnen?

In der evangelischen Landeskirche gibt es seit ein paar Jahren verschiedene Modellprojekte, die sich genau darum drehen: Seit 2009 gibt es in Nürnberg eine eigene Jugendkirche "Lux", seit 2017 gibt es eine weitere Jugendkirche in München; 2019 wird in Lindau ein weiteres Gotteshaus für Jugendliche eingeweiht, die Jugendkirche "LUV".

Deutschlandweit gibt es bereits über 200 solche Jugendkirchen, also Kirchengemeinden, die weitgehend für und von Jugendlichen selbst auf die Beine gestellt werden, sowohl katholisch als auch evangelisch oder freikirchlich.

Rogatekirche in München-Ramersdorf

Die Münchner Rogatekirche ist etwas Besonderes: Neben rund 1.200 ganz "normalen" Mitgliedern der evangelischen Ortsgemeinde nutzt seit April 2017 auch die Evangelische Jugend München, die EJM, das eigens dafür umgebaute Kirchengebäude. Die Hauptamtlichen aus der Jugendarbeit haben hier sozusagen ihre Zentrale.

Anders als die Jugendkirche "Lux" in Nürnberg ist die Münchner Jugendkirche nicht als spezielle Profilgemeinde rein für ein jugendliches Publikum gedacht. Sie soll vielmehr ein Vernetzungsort sein, für evangelische Jugendarbeit, für ehrenamtliche Jugendliche und Hauptamtliche aus dem ganzen Münchner Landkreis – und vielleicht irgendwann auch weitere junge Menschen anziehen, so erklärt es Diakonin Judith Amend-Knaub, die offizielle Referentin der Jugendkirche.

Um dieses Ziel zu erreichen gibt es ein "Café für alle" und finden verschiedenste Jugendveranstaltungen statt, wie politische Diskussionen, eine "Impro-Gruppe", die Theater spielt, Poetryslams, ein Stadtteilfest oder einen Gedenkabend für die Mitglieder der Weißen Rose. Bei den Jugendlichen kommt das gut an.

"Ich finde, man kann in der Jugendkirche auch sehr kirchlich sein, ohne sich sonntags um zehn Uhr in den Gottesdienst zu hocken. Wir zelebrieren Kirche auch in ganz, ganz vielen anderen Dingen. Und das finde ich sehr entspannend. Jeder kann sich so ausleben, wie er will." Charlie, 20 Jahre, Mitglied im Leitungsgremium der Jugendkirche.

Wie sehr diese spielerische, offene Form von Kirche ausstrahlt, ob sie vielleicht sogar junge Menschen neu für Kirche gewinnt, all das muss sich erst noch zeigen. Und es sei im Moment auch nicht die entscheidende Frage, betonen die Mitglieder der Jugendkirche, es gehe nicht darum, auf Teufel komm raus junge Kirchenmitglieder zu fischen, nach dem Motto: Was hat die Kirche der Jugend zu bieten? Viel wichtiger findet Dekanatsjugendpfarrer Michael Stritar, was die Jugendlichen selbst zu bieten haben, was sie selbst aus Kirche machen.

"Das Portfolio an diesem Ort ist noch einmal ein bisschen breiter als einfach nur Jugendkirche. Die jungen Menschen haben dort einen wunderbaren Ort, um tatsächlich ihr Sein, Selbstwerdung, Subjektwerdung in Angriff zu nehmen. Das klingt jetzt so ein bisschen hochtrabend, aber da spielen natürlich auch Sinn- und Glaubensfragen immanent oder explizit eine Rolle. Menschen müssen Welt gestalten, auch das ist ein Teil von Kirche." Michael Stritar, Dekanatsjugendpfarrer

Symposium Jugendkirchen in Leipzig

Auf einer Tagung in Leipzig haben sich Initiatoren von Jugendkirchen aus ganz Deutschland nun getroffen und sich darüber Gedanken gemacht, wie Kirche in einer zunehmend säkularen Gesellschaft für Jugendliche attraktiv sein kann. Denn die gesellschaftliche Situation hat sich in den zurückliegenden Jahren grundlegend gewandelt.

Die Ideen reichen von Yoga im Altarraum über politische Kamingespräche oder aktuelle Themen bis hin zum Comiczeichenkurs oder zu besonderen Gottesdiensten.

"Kirchenmitglieder sind zu Nachfragern geworden, sie kommen nur, wenn das Angebot stimmt. Und Jugendkirchen sind zu Dienstleistern geworden für die Jugendlichen. Da darf man kommen, kann auch wieder gehen, lernt vielleicht Freunde kennen, kann was Schönes erleben und kann dieses Leben und Erleben lernen mit dem Christlichen zu verbinden. … was die Jugendlichen damit machen, liegt gar ich mehr in der Hand der Kirche." Religionssoziologe Michael Ebertz aus Freiburg.

In Leipzig ist man sich einig: Wenn Kirche in Zukunft junge Menschen erreichen will, muss sie sich verändern. Sie muss die Lebenswelt der Jugendlichen ernstnehmen und Angebote machen, die niederschwellig sind. Für Jugendkirchen bedeutet das, kreativ neue Räume zu eröffnen. Räume, in denen sich Jugendliche ausprobieren können.

Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.