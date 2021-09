Jugend vor Rechtsextremismus warnen: der Film "Je suis Karl"

Vorstellen mag es sich niemand, passieren kann es dennoch: Ein Leben, das man jahrzehntelang geführt hat, wird in Sekundenbruchteilen zerstört.

In dem Politdrama "Je suis Karl" ist es kein Unfall, sondern ein Terroranschlag, der den Alltag von Studentin Maxi in ein Trümmerfeld verwandelt. In einem idyllischen Berliner Wohnviertel explodiert eine Paketbombe und lässt ein Mehrparteienhaus einstürzen. Sirenen heulen, Rauch erfüllt die Straßen, blutende Menschen liegen am Boden. Krieg mitten in der Hauptstadt. Maxis Mutter, ihre kleinen Brüder und sieben weitere Personen sterben bei dem Anschlag.

Die Zwanzigjährige und ihr traumatisierter Vater kämpfen fortan gegen Wut und Trauer an, gegen schlagzeilenjagende Boulevardjournalisten und eine lähmende Ohnmacht, ausgelöst durch die Frage, was da passiert ist und warum es passiert ist.

Gibt es eine Verbindung zum linken Engagement der Eltern, war es vielleicht ein islamistischer Anschlag? Sehr viel früher als die Filmfiguren wird das Kinopublikum in die Hintergründe eingeweiht. Denn in Rückblenden sieht man: Die Bombe stammt aus dem rechtsextremen Milieu. Und sie war nur der Startschuss für einen großflächig angelegten politischen Umsturzversuch, der auf dem Zusammenspiel von schleichender Verunsicherung und der Verführung der Massen basiert.

Drehbuchautor Thomas Wendrich kennt sich aus mit den Methoden der neuen Rechten. 2016 hat er mit Regisseur Christian Schwochow an dem Doku-Drama "Mitten in Deutschland: NSU" gearbeitet. Damals schon entstand die Idee, einen Film über das wachsende Potential staatsgefährdender Gruppierungen zu machen. Dass ihr neuer Politthriller kurz vor der Bundestagswahl ins Kino kommt, ist also kein Zufall.

Ein Kinofilm, der warnen will

"Je suis Karl" ist eine filmgewordene Warnung – und zwar eine sehr plakative. Im Mittelpunkt steht der 25-jährige Karl, der gutaussehende, charismatische Anführer einer hippen Jugendorganisation namens Re/Generation. Weder ihm noch der Gruppe sieht man die rechtsradikale Gesinnung an – auch Maxi ist ahnungslos, als sie Karl scheinbar zufällig in Berlin begegnet.

Die Dialoge wirken oft hölzern. In wenigen Worten werden emotionalisierende Begriffe wie Zukunftsangst, Überfremdung oder das Recht auf eigene Meinung in die Handlung eingewoben. In deren Verlauf wird immer deutlicher: Die rassistische Haltung von Karls Gruppe könnte mehrheitsfähig werden und sich über Social-Media-Kanäle, Partys und Konzerte sowie leicht lenkbare Follower in ganz Europa verbreiten. Die Darstellung sei bewusst überspitzt, sagt Regisseur Christian Schwochow – ebenso wie das explosive Ende: "Vielleicht sind wir zwei, drei Jahre in die Zukunft gegangen und haben es noch diverser, bunter und paritätischer erzählt, was männlich/weiblich betrifft, wo die Bewegungen, die es heute so gibt, in der Regel etwas männlicher sind. Aber sie sind eben auch bunt, sie werden diverser, und ich glaube, sie werden auch intelligenter, man muss es einfach sagen."

Schwochow will mit seinem Film vor allem ein junges Publikum erreichen, er will an die Schulen und einen neuen Lehrfilm etablieren. Anders gesagt: "Je suis Karl" soll jene aufklären, die für manipulative Politparolen im Popkulturgewand besonders anfällig sind.

Wer das weiß, ärgert sich vielleicht ein bisschen weniger darüber, dass die Charakterzeichnung der Figuren arg diffus ist und die Protagonisten oft so steif und konstruiert rüberkommen wie die Dialoge.