Der Krieg war noch nicht so lange her. Spielte eine Rolle, dass weiterhin stark in nationalen Kategorien gedacht wurde – und Pop ja im Wesentlichen aus Amerika kam?

In der Geschichtswissenschaft spricht man von Amerikanisierung, ich habe den Blick etwas geweitet und mir auch Frankreich und Großbritannien angesehen, teilweise auch außereuropäische Konflikte. Ein großer Teil der Ablehnung dieser neuartigen Art von Kultur war darin begründet, dass man sie als Gegensatz zur etablierten deutschen Nationalkultur verstand. In der Mode kann man das auch sehen. In Frankreich gab es etwa eine Debatte über die sogenannten "Blousons Noirs", die Lederjacken, in England waren es Teddy Boys und Teddy Girls, die sich ungewöhnlich kleideten. Hier fand ein Paradigmenwechsel statt, von einer Bekleidung, die irgendwie zweckmäßig war, zur Mode, mit der Jugendliche die Zugehörigkeit zu einer Generation ausdrückten. Sie wollten vor allem sichtbar und hörbar sein als altersmäßig und sozial verbundene Gruppe.

Hat damals im großen Stil die globale Vernetzung von Kultur angefangen?

Auf jeden Fall. Für mich sind die zwischenstaatlichen Räume interessant: der grenzüberschreitende Rundfunk, die neuartigen Jugendzeitschriften wie in Deutschland die "Bravo", die kooperiert haben; Radio Luxemburg hat in Frankreich produziert und in England ausgestrahlt, britische Militärsender haben das Programm in West-Berlin übernommen und dann hat man es in der DDR gehört. So ist Kultur hin und her gewandert. Es gab auch Schiffe, die außerhalb der Sieben-Meilen-Zone lagen und extraterritorial die Musik gesendet haben, die die traditionellen Rundfunkanstalten damals ignoriert und teilweise sogar boykottiert haben. Interessant finde ich das auch vor dem Hintergrund unser heutigen Diskussion, die den globalisierten, vielreisenden Intellektuellen, oft als Hassfigur, dem einfachen Mensch gegenüberstellt – der braucht Heimat. Meine Recherchen zeigen eher, dass es über Jahrzehnte hinweg gerade die Jugendlichen aus den sogenannten einfachen Schichten waren, die darum gekämpft haben, dass ihre Musik im Rundfunk gesendet und als Kultur anerkannt wird. Es waren die Eliten, die damals erklärt haben, das sei gar keine Kultur, das sei Krach.

Die damaligen Halbstarken sind inzwischen im Rentenalter – was ist von den Anfängen des Pop geblieben?

Jemand, der dissonante oder phonstarke Musik mag oder der sich ungewöhnlich anzieht, ist nicht kriminell, auf die Idee kommen wir heute nicht mehr. Wir haben weitgehend akzeptiert, dass Gruppen ihre eigenen Geschmäcker haben. Mit dieser Toleranz geht aber auch der Verlust an Provokationspotenzial einher. Pop ist heute nicht mehr per se politisch. Zumal damals auch die Verteilungskämpfe um die knappe Ressource Öffentlichkeit größer waren. Mit dem Internet gibt es viel mehr Freiheiten – und damit geht Konfliktpotenzial verloren.

Oder auch nicht – da fällt einem ja sofort der Youtuber Rezo ein. CDU/CSU erleben derzeit eine Art Zusammenstoß mit der Popkultur in Person dieses Youtubers mit seinem enorm erfolgreichen politischen Video, in dem er die Union und SPD stark angreift. Sehen Sie Parallelen zu der Situation der Zeit, die Sie untersucht haben?

Ja und nein. Rezo ist natürlich ein später Erbe des Punk mit seiner blauen Haarlocke. Der setzt kleine semiotische Zeichen. Aber er stützt sich auf klassische Argumentation politischer Art, es geht ihm nicht darum, eigene Räume und eigene Sichtbarkeit einzufordern, im Gegenteil. Für politisch aktive Jugendliche heute geht es ja eher um Konsumverzicht – das ist schon eine große Umkehr. Und das Auftreten ist sehr erwachsen, mit Forderungen, die teilweise zunächst von Politikern so entwickelt worden sind.