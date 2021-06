Jürgen Kaube erhält Deutschen Sachbuchpreis für "Hegels Welt"

Jürgen Kaube ist für sein Werk "Hegels Welt" mit dem Deutschen Sachbuchpreis 2021 ausgezeichnet worden. "Mit dem Genre der Heldenerzählung räumt Jürgen Kaube in seiner Biografie über Georg Wilhelm Friedrich Hegel gründlich auf", begründete die Jury ihre Entscheidung.

Preisträger ist überrascht ob der Auszeichnung

Der 58-jährige Kaube ist Mit-Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und zuständig für das Feuilleton des Blattes. Er selbst nahm den Preis sichtlich überrascht entgegen. Er habe nicht damit gerechnet, zumal Hegel eine Figur der Geistesgeschichte war, die unserer Zeit auch fern sei – nicht zuletzt, weil er sehr schwierig geschrieben habe. Zum Buch sagte er: "Was mich bewegt hat, ist eine Figur, dieses unbedingte Setzen auf eine Karte, nämlich Wissen."

Mit seiner Beschreibung der Denkweisen des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) schildere Kaube den Philosophen so elegant wie ironisch "als Mann, der die Widersprüche der Umbruchzeit um 1800 wahrnimmt, durchdenkt, und doch auch immer wieder ihr revolutionäres Potenzial verkennt, etwa wenn es um die Freiheitsansprüche der Frauen geht", so die Jury weiter. Geistesgeschichte sei bei Kaube Kulturgeschichte, "und die Stärke Hegels war es, sich allen Wissensgebieten mit ganzer Person auszuliefern und dabei an den eigenen Erkenntnissen zu zweifeln".

Preis dotiert mit insgesamt 42.500 Euro

Mit dem Deutschen Sachbuchpreis werden herausragende, in deutscher Sprache verfasste Sachbücher ausgezeichnet, die Impulse für die gesellschaftliche Auseinandersetzung geben. Er ist mit insgesamt 42.500 Euro dotiert, davon erhält der Preisträger 25.000 Euro, die sieben Nominierten bekommen je 2.500 Euro. Die Preisverleihung fand im Humboldt Forum im Berliner Schloss statt.

Diese Bücher waren in der engeren Auswahl

Bereits Anfang April hat die Jury die Liste ihrer Favoriten bekanntgegeben: Acht Titel wurden aus 220 Einreichungen für die Auszeichnung ausgewählt. Die Bücher erschienen alle seit dem Mai 2020. Zur Auswahl der Werke sagte Jury-Sprecherin Kia Vahland: "Die Bücher variieren im Stil, den Themen, dem Umfang und den Methoden. Alle aber erforschen die Welt auf sehr eigene Weise und gehen den Dingen auf den Grund."

Unter den nominierten befinden sich 2021 drei Autorinnen und fünf Autoren:

Sachbuchpreis 2020 wurde wegen Corona verschoben

Ursprünglich hätte der Preis bereits im Jahr 2020 erstmals verliehen werden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Premiere auf dieses Jahr verschoben. Verliehen wird der Deutsche Sachbuchpreis von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

Der Jury gehören neben Kia Vahland (Süddeutsche Zeitung) an: Klaus Kowalke (Buchhandlung Lessing & Kompanie), Tania Martini (die tageszeitung), Jeanne Rubner (Bayerischer Rundfunk), Denis Scheck (ARD), Hilal Sezgin (freie Autorin) und Barbara Stollberg-Rilinger (Wissenschaftskolleg zu Berlin).