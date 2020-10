Zusammenspiel von Alt und Neu im Jüdischen Museum Frankfurt

Ein hoch attraktiver Ort lebendiger Kultur

Das Rothschild-Palais als Ort einer Dauerausstellung zeigt auf exemplarische und didaktisch vorbildliche Weise jüdisches Leben in Frankfurt, von der Aufklärung bis zur Gegenwart: eine Geschichte von kultureller und gesellschaftlicher Wirkung, von Vertreibung und Vernichtung in der Nazi-Zeit, vom intellektuellen Einfluss der Remigranten Horkheimer und Adorno in der Nachkriegszeit. Audio-Installation, Filme und digitale Vitrinen ermöglichen Empathie, persönliche Begegnung, oft tiefe Betroffenheit. Zahlreiche Alltagsgegenstände dokumentieren die tiefe Verwurzelung jüdischer Familien in der Frankfurter Gesellschaft. Besonders berührend darunter die Geschichte der Kaufmannsfamilie Frank, deren Tochter Anne mit ihrem Tagebuch schließlich traurigen Weltruhm erlangte.

Für Direktorin Miriam Wenzel entfaltet der ganze Museumskomplex seine Kraft und seinen Zauber aus dem Zusammenspiel von Alt und Neu, "aus dem Spannungsverhältnis zwischen einer sehr zeitgenössischen Setzung hier, dem Lichtbau von Staab-Architekten, und dem klassizistischen Palais. Und das entspricht auch unserer Museumsarbeit, weil wir aus der Gegenwart heraus immer in die Geschichte schauen, wir erzählen Geschichte in Geschichten ..."

Um diese Geschichten zu erfahren und zu erleben, kann man in diesem Museumskomplex wahrhaftig Stunden verbringen. In der Nähe von Theater und Oper sowie der Dependance des Museums für Moderne Kunst gelegen, präsentiert sich das wiedereröffnete Jüdische Museum mit schöner Selbstverständlichkeit jetzt als weiterer, hoch attraktiver Ort lebendiger Kultur.

Die Ausstellung "Die weibliche Seite Gottes" ist im Jüdischen Museum Frankfurt vom 23.10.2020 bis zum 14.2.2021 zu sehen.