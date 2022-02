Jüdisches Museum Franken: "Rückkehr in die Heimat"

Anlässlich des 100. Geburtstages des Sammlers und Mäzens Werner Gundelfinger widmet das Jüdische Museum Franken dem Fürther Unternehmer eine Ausstellung. Gundelfinger kehrte 1945 unmittelbar nach Kriegsende aus dem Schweizer Exil zurück nach Fürth. Zusammen mit seinem Vater baute er den erfolgreichen Textilwarenhandel wieder auf und versuchte, den Familienbesitz wiederzuerlangen.

Gesammelte Gegenstände des jüdischen Lebens

Zu dieser Zeit begann er auch auf seinen Geschäftsreisen durch Franken Relikte einer "zerstörten Welt" zu sammeln: Toraschmuck, Torarollen, Schabbatleuchten, Kidduschbecher, Besamimbüchsen, Chanukkaleuchter, hebräische Drucke – also Gegenstände des jüdischen Lebens (Judaica). Diese Sammlung hat er 1999 zusammen mit seiner Frau Suzanna dem Jüdischen Museum Franken gestiftet.

"Alte Heimat" gab es nicht mehr

Nach Angaben des Museums steht Gundelfingers Leben exemplarisch für das Leben deutscher Juden nach 1945 bis in die 60er-Jahre. Er sei zwar zurück nach Fürth gekommen, aber "eine Rückkehr in die Heimat ist das Leben in Fürth nicht, denn die alte Heimat gibt es nicht mehr".

Die Trennlinie zwischen Tätern und Opfern sei kristallklar gewesen, jüdische Gemeinden wurden wieder aufgebaut, aber niemand glaubte an eine Zukunft jüdischen Lebens in Deutschland. Werner Gundelfingers Beispiel zeige, wie ambivalent das jüdische Leben in Deutschland in der unmittelbaren Nachkriegszeit für zurückgekehrte Juden und Jüdinnen war. Das Jüdische Museum Franken öffnet ab dem 6. Februar wieder samstags und sonntags von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr.