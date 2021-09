Jüdisches Laubhüttenfest in Nürnbergs Altstadt

Das jüdische Erntedankfest, auch Laubhüttenfest oder Sukkot genannt, wird dieses Jahr auch in der Altstadt von Nürnberg gefeiert. Auf dem Hans-Sachs-Platz wird deshalb eine Laubhütte aufgebaut und geschmückt, teilte Diana Liberova vom Vereins zur Förderung der Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Hadera in Israel mit. Auf dem Platz stand bis zur Zerstörung durch die Nazis im Jahr 1938 die Nürnberger Hauptsynagoge.

Führungen und Begegnungen

Das Ziel sei es, allen Nürnbergerinnen und Nürnbergern zu ermöglichen, am jüdischen Erntedankfest teilzunehmen und die Laubhütte zu besuchen. Am Freitag (24.09.2021) sind deshalb von 8.00 bis 14.00 Uhr Führungen für Schulklassen durch die Laubhütte möglich. Um 17.30 Uhr folgt ein israelischer Abend in der Laubhütte mit Falafel und Getränken, zu dem alle Bürgerinnen und Bürger kommen können. Am Samstag werden von 9.00 bis 13.00 Uhr Führungen angeboten.

Laubhütte an besonderen Orten

Heute wird die Laubhütte – auch Sukkah genannt – von Grundschülerinnen und -Schülern der Gretel-Bergmann-Schule geschmückt. Bereits im vergangenen Jahr wählte der Verein einen besonderen Ort für die Errichtung ihrer Laubhütte: das Dach des Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände.