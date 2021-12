Jüdisches Festjahr geht (noch nicht) zu Ende

Amberg am 17. Oktober. Die Jüdische Gemeinde feiert die Rückkehr eines besonderen Schatzes – eine der ältesten Thorarollen Süddeutschlands. Die ist mehr als 200 Jahre alt und war ursprünglich in Sulzbach im Einsatz, bevor sich die jüdische Gemeinde dort 1934 auflöste. Die Schriftrolle kam nach Amberg und überstand – versteckt im dortigen Stadtmuseum – den Zweiten Weltkrieg.

Thorarollen von 1793 zurück in Amberg

Rabbiner Elias Dray entdeckte sie schließlich im Thoraschrein der Synagoge, wo sie fast 70 Jahre lang lag. "2013 habe ich begonnen, hier als Rabbiner zu arbeiten", erzählt er. "Und eine der Sachen, die man anschaut, ist, welche Thorarollen man hat. Ich habe mir die Thorarollen angeschaut und hier war das Glück, dass so eine Inschrift draufstand, dass es von Sulzbach von 1793 ist."

Die löchrige und ausgebleichte Gebetsrolle wurde in Israel aufwändig restauriert. Ihre Rückkehr nach Amberg ist einer der Höhepunkte des Festjahres "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland", das auch in Bayern mit mehreren hundert Veranstaltungen und Angeboten gefeiert worden ist.

Jubiläum soll Räume für Begegnungen schaffen

Ausstellungen, Lesungen, Filme und Konzerte erinnerten im zurückliegenden Jahr daran, wie lange Jüdinnen und Juden schon Teil der Gesellschaft sind, wie tief sie in Deutschland verwurzelt sind und wie vielfältig ihr Leben ist. Es geht auch darum, Räume für Begegnungen zu schaffen, wegen Corona oftmals digital.

Die Gräueltaten der Naziherrschaft stehen dagegen nicht im Vordergrund, sagt der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster:

"Die Botschaft ist ganz einfach der Fakt, dass jüdisches Leben in Deutschland nicht zu reduzieren ist auf die Opferrolle, auf die Zeit zwischen 1933 und 1945."

Auch wenn der Schwerpunkt ein anderer ist: Das Festjahr hat schon jetzt dazu beigetragen, Judenhass entgegenzuwirken, indem Wissen über das Judentum in Deutschland vermittelt wird. Und das bleibt eine wichtige Aufgabe.

Knobloch: Antisemitismus wird wieder salonfähig

Die Feinde der Demokratie sind stärker, als viele glauben, sagt Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern: "Judenfeindliches Denken und Reden bringt wieder Stimmen, ist wieder salonfähig, von der Schule bis zur Corona-Demo und natürlich im Internet, dem Durchlauferhitzer für Hass und Hetze aller Art."

Möglichkeiten, die jüdische Kultur besser kennenzulernen und so Vorurteile abzubauen, wird es noch viele geben: Das Festjahr wurde wegen Corona bis Mitte des kommenden Jahres verlängert.