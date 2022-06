Artikel mit Audio-Inhalten

Jüdische Gemeinde Regensburg begrüßt BGH-Spruch zur "Judensau"

Die antisemitische Schmähplastik in Wittenberg darf bleiben: Dieses Urteil des Bundesgerichtshofes ist auch für Regensburg wichtig, dort gibt es ebenfalls eine sogenannte "Judensau" an einer Kirche. So reagiert die jüdische Gemeinde auf das Urteil.