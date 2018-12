Judith Schalansky und ihr "Verzeichnis einiger Verluste"

Die Zaubermacht der Kultur

„Verzeichnis einiger Verluste“ heißt der neue Prosaband. Ein Reigen von Erzählungen, der auf poetische Weise das Spannungsfeld vom Verschwinden und vom Entdecken thematisiert. Das verschwundene Gemälde von Caspar David Friedrich wird zum Ausgangspunkt einer Erkundung der Natur in der Gegend um Greifswald. Was interessiert Sie generell an der Dialektik vom Verschwinden einerseits und vom Aufspüren andererseits? Daraus entstehen ja ihre neuen Geschichten.

Es ist etwas Paradoxes und etwas Rätselhaftes. Ein Gegenstand – egal ob ein Natur-Gegenstand oder einer, der von Menschen gemacht ist, ein Kultur-Gegenstand – wird in dem Moment, wo er verschwunden ist, wo er verlustig gegangen ist, zu etwas Mythischem. Etwas, von dem wir nicht mehr mit Sicherheit behaupten können, ob es wirklich da war. Es gibt nur noch Indizien, einige Beweise und Spuren. Aber der Gegenstand selbst ist weg. Dann passiert etwas, was mich als Schriftstellerin sehr interessiert. Dann komme ich in diesen Grenzbereich zwischen Fakten und Fiktion. Wir kennen das alle, wenn unser Schlüsselbund verschwunden ist: Auf einmal gibt es eine Geschichte, die man eigentlich herausfinden muss. Was ist mit ihm passiert? Wir haben etwas ganz Unwirkliches. Das Schillern zwischen An und Abwesenheit, das hat mich interessiert. Und das wollte ich in diesem Band auch ein wenig durchspielen, die verschiedene Motive von Verlust.

Und indem Sie schreiben über das, was nicht mehr da ist, was verschwunden ist, holen Sie dieses ja auch zurück in unsere Gegenwart, in die Zeit, in der wir Ihre Erzählungen lesen. Eigentlich ist das ja auch ein philosophischer Kern: Das Verschwundene, der Verlust erscheint wieder. Die Sprache, die Schrift befördert alles zurück. Ist das die Zaubermacht der Literatur?

Das ist die Zaubermacht der Kultur überhaupt. Mir wurde wieder klar, dass das der Ursprung aller Kultur ist: letztendlich die Totenklage. In dem Moment, wo jemand stirbt und etwas hinterlässt – seinen Leichnam, sein Hab und Gut –, versammeln sich die Hinterbliebenen und erzählen Geschichten. Sie müssen die Lücke, die sich auf einmal auftut, irgendwie füllen, durch Geschichten, durch Gesänge, womöglich auch durch Witze. Dann beschließen sie, wie mit dem Hab und Gut zu verfahren ist, wer was erbt. Und es passiert etwas Merkwürdiges. In dem Moment, wo wir über etwas Abwesendes reden, wird es manchmal sogar anwesender, als es jemals war. Wir kennen das alle: Wenn etwas, was uns sehr lieb war oder auch ein Mensch, der uns sehr lieb war – und er ist unwiderruflich weg, dann wird erst deutlich, was er oder sie oder auch die Sache einem bedeutet hat.

Insofern führt ihr Buch zu ganz großen, existenziellen Fragen. Der Bogen Ihrer Erzählungen ist groß: Hier wird der verschwundene Palast der Republik zum Ausgangspunkt einer Erzählung über den Verrat einer Liebe, dort bietet die Erinnerung an den ausgestorbenen Kaspischen Tiger Gelegenheit für eine Geschichte über die grausamen Tierspiele römischen Kolosseum. Dann wiederum widmen sie einer großen Ahnin der Literatur, der Dichterin Sappho, einen Text. Einer Dichterin, deren Werk uns aus der Ferne der Zeit überhaupt nur durch ein paar Fragmente überliefert ist. Gerade aber das, was fehlt, erweist dann auch wiederum eine große poetische Kraft. Wie ist das zu erklären?

Das Unvollkommene können wir durch unsere Phantasien erweitern. Und das ist potenziell unendlich und kann potenziell auch alles Mögliche sein. Die Sappho-Fragmente sind teilweise auch von moderner, modernistischer Schönheit.

Inwiefern?

Wenn Sie diese einzelnen Wörter lesen, die dann nur heißen: Blumen, Verlangen, Freu – dann kann schillert da etwas auf. Und man kann sich alles Mögliche ausmalen. Man kann sich alles Mögliche ausmalen, was in diesem Gedicht eigentlich besprochen wurde. Es ist umringt von einem Meer von Auslassungszeichen. Die besagten drei Pünktchen anzeigen, die anzeigen, dass es etwas anderes gibt. Es ist ein bisschen wie mit den antiken Skulpturen, die uns teilweise auch aufregender und vollkommener erscheinen, wenn die Gliedmaßen fehlen.

Ein Hoch auf das Fragment.

Absolut. Ich finde auch Ruinen wahnsinnig toll, weil sie etwas Utopisches haben. Die Vergangenheit ist anwesend und die Zukunft gleichermaßen. Das ist ein Zwischenraum. Etwas ist Unentschieden. Das ist etwas, was die Dinge ins Schillern bringt.