Wieder sitzt sie am Flughafen in Tegel, wieder wird sie in keinen Flieger steigen, sondern sich ein kleines Pils kaufen und anderen beim Einsteigen, Aussteigen, Umsteigen zusehen. Wieder einmal wird sie mit einem Mann ins Gespräch kommen, der – anders als sie – ein Ziel hat: Sibirien heißt das Ziel, Robert Sturm der Mann und die namenlose Protagonistin verliebt sich sofort in den deutlich jüngeren Reisenden. Also stibitzt sie eine Visitenkarte aus seinem Portemonnaie und steht eine Woche später, am Tag seines Rückflugs, wieder am Flughafen. Die Leserinnen und Leser begleiten sie durch diese Woche und blicken mit ihr auf ihr Leben zurück: Denn die Begegnung mit dem jungen Mann lässt Erinnerungen an alte Beziehungen und vergangene Entscheidungen hochkommen. Marie Schoeß hat mit der Autorin Judith Kuckart über ihren Roman "Kein Sturm, nur Wetter" gesprochen.

Marie Schoeß: Wir lernen die Protagonistin auf dem Flughafen Tegel kennen, als sie wieder einmal ohne Ziel, ohne bevorstehende Reise also, in der Halle sitzt und ihr kleines Pils trinkt. Und dann lesen wir, es gäbe "eine Art Ereignislosigkeit, die der Meditation ähnelt". Erzählt das auch etwas über das Verfahren, das spezifische Interesse des Romans – einer äußeren Ereignislosigkeit nachzuspüren und zu beobachten, was sie im Inneren auslöst?

Judith Kuckart: Diese äußere Ereignislosigkeit ist wie ein Grundton in der Musik, ein Basston, der so durchgeht. Und durch diese horizontale Bewegung kann die Protagonistin auch vertikal eintauchen in das, was gewesen ist, oder auch in das, was sie sich wünscht und was sie gerne hätte.

In meiner Vorstellung ist sie ja eine sehr starke Frau und deswegen – obwohl sie im Leben nach den gängigen Standards eine Versagerin ist – können die Wünsche, die sie hat, auch potenzielle Handlung sein. Sonst würde sie sich ja gar nicht trauen, was sie macht: Mit Anfang 50 am Flughafen Tegel einen Mann kennenlernen, der mal wieder 36 ist, wie alle Männer in ihrem Leben, und eine Woche abwarten – wer liebt, wartet. Die eine Woche also abzuwarten und dann, weil sie weiß, wann er, dieser Ingenieur, aus Moskau zurückkommt, ans Gate zu gehen und zu warten, dass er da wieder rauskommt. Das ist total mutig. Und ich glaube, diese Kraft hat man eigentlich nur, wenn man auch dieses andere Moment, die Ereignislosigkeit, akzeptieren und gucken kann, wer man dann eigentlich so ist.

Reden wir über die Protagonistin: Das ist eine mittlerweile nicht mehr ganz junge Frau, Naturwissenschaftlerin, und ein Leser erlebt oder erinnert sich mit ihr an die drei Männer ihres Lebens. Die Konstante: Jeder dieser Männer ist beim Kennenlernen 36, gleichgültig wie alt sie selbst ist. Was steckt in der 36, was die Protagonistin als Medizinerin vielleicht gar nicht anders ausdrücken oder denken kann als in Form der Zahl?

Da steckt zum einen drin, was uns allen passiert, dass man immer wieder die gleichen Fehler oder die gleichen richtigen Sachen macht. Und dann, dass 36 wirklich ein Alter ist, das noch ganz viel Versprechen in sich hat, gleichzeitig aber auch schon Erfahrung mit sich bringt. Hölderlin hätte gesagt: die Hälfte des Lebens. Keiner wird aufhören, einen jung zu nennen, wenn man 36 ist. Aber man selber hört gerade wirklich damit auf, sich noch jung zu nennen. Das ist so eine ganz schöne Trennlinie. Und ich glaube, das mag die Protagonistin gern. Außerdem: Wenn man drei und sechs addiert, kommt man auf neun, und das ist mein neunter Roman.

Ah, darauf bin ich noch nicht gekommen.

Ich bin auch nicht darauf gekommen, es hat mir jemand anderer gesagt. Auf ganz viele Sachen kommt man ja gar nicht, aber das ist wirklich der neunte Roman. Und dann hat er noch angefügt: Ganz viele Komponisten sind gestorben, während sie ihre neunte Symphonie geschrieben haben. Aber ich hab den Roman ja schon fertig!

Das sind die Momente, wo die Bücher schlauer sind und mehr wissen als man selbst...

So ist es. Aber das sind die schönen Momente, das sind doch diese Momente, warum man überhaupt schreibt: Nicht um die Aussagen nochmal zu formulieren, die man schon lange fertig hatte, oder um noch einmal in schöne poetische Bilder zu kleiden, was man eh schon weiß, sondern wirklich die Momente, wo man sich selber auch richtig überrascht. Das ist ja im Grunde für mich das Suchtmoment beim Schreiben.

Dieser Roman thematisiert ja auch immer wieder die Frage, warum man eigentlich erzählt. War es für Sie also auch der Versuch, sich darüber klar zu werden, welche Momente es eigentlich sind, die zum Erzählen treiben?

Ja, und zwar nicht auf dieser Ebene, die es ja auch häufiger gibt: das berühmte leere weiße Blatt. Aber es gibt so viele Situationen im Leben, in denen man anfängt zu erzählen. Und ich bin jemand, der durch die Familie aus so einer Erzählkultur kommt, wobei die Kultur einfach war, dass meine Großmutter sehr viel erzählt hat, dass mein Vater sehr viel erzählt hat. Das war ein Erzählen aus einem sehr persönlichen Moment heraus – also kein Erzählen der deutschen Geschichte, sondern aus einem sehr persönlichen Moment heraus, der dann auch gespickt war mit ganz vielen Bildern, die mir immer im Kopf geblieben sind, Bilder, die ich auch gar nicht verstanden habe. Und dieses Erzählen hat mir, glaube ich, ganz früh versprochen – das weiß ich aber auch erst im Nachhinein –, dass im Erzählen jede Katastrophe einen Sinn bekommt. Und das finde ich total wichtig.