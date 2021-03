Jubiläum: 75 Jahre Windsbacher Knabenchor

Gegründet wurde der Windsbacher Knabenchor 1946 von Hans Thamm. Über drei Jahrzehnte hinweg leitete dann Karl-Friedrich Beringer die Windsbacher und führte sie zu nationaler und internationaler Anerkennung. Konzertreisen nach China, Australien und die USA gehörten damals wie heute dazu.

Der musikalische Schwerpunkt des Chors liegt auf geistlicher Musik, wobei das Repertoire von der Renaissance bis zur Moderne reicht. Neben A-cappella-Werken aller Epochen umfasst es auch die großen Oratorien von Bach, Händel, Mozart, Mendelssohn Bartholdy und Brahms.

Gemeinschaftsgefühl prägt das Internatsleben

Vor neun Jahren übernahm Martin Lehmann die künstlerische Leitung des Ensembles. Das Gefühl von Gemeinschaft und Zusammenhalt prägten den Knabenchor schon seit Anbeginn. Zwar habe sich in den vergangenen 75 Jahren viel geändert, doch eines sei immer geblieben.

"Das Ringen darum, dass wir ein toller Chor sind, ist immer gleichgeblieben, auch der Einsatz eines jeden Sängers sein Bestes für den Chor zu geben. Aber ich glaube, dass im Laufe der Jahrzehnte eine ganz andere pädagogische Handschrift Einzug gehalten hat." Martin Lehmann, Chorleiter

Auch die Räumlichkeiten haben sich mit den Jahren verändert, sagt Thomas Miederer. Er ist Leiter des Internats und blättert durch ein altes Fotoalbum. Zu sehen sind dort das alte Gymnasium sowie die ehemaligen Schlafsäle. Statt Einer- oder Zweierzimmer, wie es heute üblich ist, hatten die Sängerknaben damals noch 24 Betten in einem Raum, so Miederer. Aktuell singen im Knabenchor etwa 130 Schüler, wovon rund 100 im angeschlossenen Internat leben.

Ein Chor unter Corona-Einfluss

Seit fast einem Jahr konnten die Jungen nicht mehr in großer Besetzung üben, sagt Chorleiter Martin Lehmann. Für die Qualität der Sänger, ein Problem.

"Das wird eine Herkulesaufgabe den Chor wieder an die musikalische Qualität von vor Corona zurückzuführen." Martin Lehmann, Chorleiter

Damit das Jubiläumsjahr vielleicht trotzdem mit der ein oder anderen musikalischen Einlage gefeiert werden kann, übt Lehmann daher seit dieser Woche endlich wieder im Chorraum in Windsbach – wenn auch nur im Einzelunterricht.

Zurück in den Internatsalltag

Einer der Schüler, der nach der Corona-Zwangspause zurück in den Internatsalltag kommt, ist Oskar Nonell. Behutsam dreht der Chorknabe an den Saiten seines Kontrabasses. Wie viele Jungs im Internat des Windsbacher Knabenchors singt er nicht nur, sondern erlernt auch ein Instrument. Bevor der Elfjährige nach drei Monaten Corona-Pause zum ersten Mal wieder im Internat üben kann, stimmt er seinen Bass. Wie er erzählt, war die erste Nacht zurück in Windsbach für den Fünftklässler ungewohnt. Man habe sich wieder an sein zu Hause gewöhnt und das Internat sei nun wieder neu. Nicht negativ neu aber eben eine Umstellung nach vielen Monaten Lockdown zu Hause, sagt Oskar Nonell im BR-Interview.

Gemeinschaft statt Onlinekonferenzen

Sein Zimmer teilt er sich mit Vincent Graf. Auch er ist elf Jahre alt, singt in der Stimmlage Alt und spielt Klavier. Statt der täglichen Onlinekonferenzen ist auch er froh, wieder zurück in der Gemeinschaft des Knabenchors zu sein. "Hier können wir wieder alles gemeinsam machen. Fußball spielen, Legosteine bauen und natürlich Musik machen", sagt Vincent Graf. Online ginge das die letzten Monate alles nicht.

Vorsingen auch online möglich

Für den Chor ist es auch in der Corona-Pandemie wichtig, neuen Nachwuchs zu finden. Aktuell gebe es die Möglichkeit per Videokonferenz vorzusingen, sagt eine Sprecherin der Windsbacher. Der Teilnehmer brauche lediglich Smartphone, Laptop, Computer oder Tablet mit Webcam und Mikrofon sowie einen Internetanschluss. Dann könne er sich per Telefon oder E-Mail melden und erhält eine Einladung zu einer Videokonferenz mit Chorleiter Martin Lehmann.