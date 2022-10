Jubiläum: 20 Jahre Improtheaterfestival in Würzburg

Am Donnerstag um 20.30 Uhr startet das Würzburger Improtheaterfestival traditionell mit der internationalen Eröffnungsgala auf der Kabarettbühne Bockshorn. Schon seit Mittwoch laufen Workshops mit Improspielern aus der ganzen Welt. Das Improtheaterfestival in Würzburg feiert diese Jahr seinen 20. Geburtstag und gehört damit zu den ältesten und gleichzeitig auch größten Festivals seiner Art in ganz Deutschland.

Neustart nach Corona-Ausgaben

Wegen der Corona-Pandemie hat das Organisationsteam zwei magere Jahre hinter sich. Das Festival hat zwar stattgefunden, aber in einer abgespeckten Variante. Kleiner und weniger international als gewohnt. Umso größer ist die Freude, dass das Programm im Jubiläumsjahr wieder aus dem Vollen schöpfen kann, freut sich Organisatorin Carina Odenbreit. Zum Beispiel gibt es dieses Jahr sogenannte "Formatlabore", in denen Improspieler mehrere Tage lang in Workshops neue Showformate entwickeln und am Samstag dann auf zwei verschiedenen Bühnen präsentieren: Im Keller Z87 auf dem Bürgerbräugelände und im Theater am Neunerplatz.

Spielorte über die ganze Stadt verteilt

Weitere Spielorte sind das Jugendkulturhaus Cairo und die Theaterhalle am Dom. 70 Improspieler aus zehn Ländern reisen dieses Jahr zum Festival nach Würzburg an: Aus Indonesien, Norwegen, Israel, Slowenien, Spanien oder den USA. Sie machen sich auf eine Reise durch die Geschichte der Menschheit, zelebrieren ein berührendes Solo-Musical oder hetzen durch schnelle Comedy-Szenen. Das Programm ist bis Samstagabend wie immer bunt gemischt. Dazu kommen noch Workshops, um die Fähigkeiten der Improspieler weiterzuentwickeln. 60 Teilnehmer haben sich für fünf verschiedene Workshops angemeldet.

Interaktion mit dem Publikum

Ins Improtheater gehen heißt fürs Publikum nicht, sich hinsetzen und berieseln lassen. Improtheater heißt Interaktion zwischen Schauspielern und Gästen. Das Publikum darf mitbestimmen, wohin sich die Handlung entwickelt oder was gespielt wird. Deshalb ist es den aktuellen Festivalmachern, genau wie ihren Vorgängern wichtig, dass ganz normale Menschen im Publikum sitzen und die Improszene sich nicht nur selbst abfeiert.

Vom Hobby zum Beruf

Lena Försch, die dieses Jahr die Leitung abgegeben hat, ist mit dem Festival gewachsen. Aus dem Hobby Improtheater ist inzwischen ihr Beruf geworden. Ähnlich wie bei ihrer Vorgängerin Nadine Antler, die inzwischen als professionelle Improspielerin weltweit unterwegs ist, um zu spielen oder Workshops zu geben. In den 20 Jahren des Würzburger Festivals sind also auch Karrieren entstanden.