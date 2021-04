Jubiläum: 125 Jahre Simplicissimus.

Vom Literaturmagazin zur Satire

Zunächst war der "Simplicissimus" ein Literaturmagazin und galt als Aushängeschild der literarischen und künstlerischen Avantgarde. Dann wandelte es sich zum Satiremagazin: Aus den Literaturillustrationen wurden politischen Karikaturen, und der Tenor war demokratisch und antifeudalistisch ausgerichtet. Bissigen Spott schüttete das Blatt über das spießige Bürgertum, die bigotte Kirche, preußische Beamte und das Militär aus. Es kam zu Beschlagnahmungen und Zensur, was die Reichweite noch mehr steigerte: Die Auflage erhöhte sich von wenigen tausend auf 85.000 im Jahr 1904.

Begeisterung für Krieg und Patriotismus

Dann aber ließ sich der eigentlich mitiltärkritische "Simplicissimus" von der Begeisterung für den Ersten Weltkrieg anstecken und stieß ins patriotische Horn. Auch in der Weimarer Republik konnte das Heft nicht mehr an die alte Bissigkeit anknüpfen, war ihm doch mit dem Abschied vom Absolutismus und der Einführung der Demokratie der Feind abhandengekommen.

Stattdessen wurde der französische "Erbfeind" der Lächerlichkeit preisgegeben und an den Pranger gestellt. Innenpolitisch schärfte sich die Kritik an extremistischen Kräften, die die Demokratie zu gefährden drohten, und Hitler-Karikaturen wurden veröffentlicht.

Von den Nazis gleichgeschaltet

Damit war im Frühjahr 1933 Schluss: Die SA verwüstete die Räume der Redaktion, am 23. März wurde das Heft gleichgeschaltet. Der Spiegel, den der Kritiker im satirischen Normalfall der Obrigkeit vorhält, war erblindet. Die einst bissige Bulldogge wurde zum zahnlosen NS-Schoßhündchen, das am 13. September 1944 mit seiner letzten Nummer starb. Zahlreiche Wiederbelebungsversuche in der Nachkriegszeit fruchteten nicht.

Heute erinnert noch in Wien das Kabarett "Simpl" mit der Bulldogge als Wahrzeichen an die Satireschrift. Der Kanal "Simplicissimus" des von ARD und ZDF unterhaltenen Online-Medianangebots "funk" wirft in seinen Video-Essays nach eigener Darstellung "einen Blick hinter die Fassaden von Politik, Wissenschaft und Kultur". Und wenn die pandemiebedingt geschlossenen Gaststätten wieder öffnen, steht auch einem Besuch im 1903 gegründeten Künstlerlokal "Alter Simpl" in der Münchner Maxvorstadt nichts mehr im Weg. Dort waren früher die Simplicissimus-Mitarbeiter Stammgäste.

(Mit Material von KNA/dpa)